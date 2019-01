Flughafen Streik Frankfurt, München: Hier wird am Dienstag gestreikt - Ausfälle in Stuttgart

Frankfurt, München: Hier wird am Dienstag gestreikt - Ausfälle in Stuttgart

Stuttgart / dpa/swp

Am Dienstag streikt an sechs deutschen Flughäfen das Sicherheitspersonal. Dies könnte auch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen haben.

Auch in der neuen Woche müssen sich Reisende wegen des Warnstreiks beim Sicherheitspersonal auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Mindestens 220.000 Passagiere sind laut Flughafenverband ADV von den geplanten Arbeitsniederlegungen betroffen. Neben Deutschlands größtem Airport Frankfurt am Main wurden für Dienstag auch Warnstreiks für Hamburg, München, Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt angekündigt.

Am vergangenen Donnerstag hatte bereits das Sicherheitspersonal am Flughafen Stuttgart seine Arbeit niedergelegt, fast die Hälfte der Flüge musste gestrichen werden.

Auswirkungen auf andere Flughäfen

Mittlerweile hat sich die Lage wieder normalisiert, sagt Johannes Schumm, Pressesprecher des Stuttgarter Flughafens. Man könnte aber nicht ausschließen, dass der Streik am Frankfurter Flughafen Auswirkungen auf den Stuttgarter Betrieb habe. Ob es zu Flugstreichungen komme, sei jedoch erst am morgigen Dienstagnachmittag absehbar.

Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, werde innerhalb der Belegschaft am Stuttgart Flughafen bereits zu einem erneuten Warnstreik am kommenden Freitag gemutmaßt. „Da liegen mir keine Informationen vor“, sagt Schumm.

Scharfe Kritik an den Streikenden

Die Deutsche Luftverkehrswirtschaft und die Flughäfen warfen der Gewerkschaftsseite Rücksichtslosigkeit zulasten der Passagiere vor. „Das ist kein Warnstreik mehr, das ist völlig unverhältnismäßig“, so Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Anlass des Ausstands ist der laufende Tarifkonflikt. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit 23 000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen eine einheitliche Bezahlung. Verdi verlangt brutto 20 Euro pro Stunde, der DBB fordert einen Stundenlohn von 19,50 Euro. Bislang sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt.

Der erneute Streikaufruf sei notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) „weder auf das starke Signal der Beschäftigten durch die Warnstreiks in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangenen Montag noch auf die Warnstreiks in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart am vergangenen Donnerstag mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert“ habe, sagte Verdi-Verhandlungsführer Benjamin Roscher. DBB-Verhandlungsführer Volker Geyer kommentierte: „Die Arbeitgeber lassen uns mit ihrer Blockadehaltung leider keine andere Wahl.“

Das könnte dich ebenfalls interessieren: