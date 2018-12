Silvester Feuerwerk in Stuttgart: Ein umstrittener Brauch

Von Tilman Baur

Kann man im Jahr 2018 noch guten Gewissens einem Feuerwerk zuschauen oder gar selbst ein paar Raketen zünden? Darüber scheiden sich vor allem im feinstaubgeplagten Stuttgart die Geister. Schließlich ist längst bekannt, dass die Böllerei regelmäßig zu Neujahr einen starken Anstieg der Feinstaubwerte verursacht. Laut Umweltbundesamt setzen Feuerwerke bundesweit 4500 Tonnen Feinstaub frei – das entspricht 15,5 Prozent der Menge, die der Straßenverkehr jedes Jahr mit sich bringt.

Für Kontroversen sorgte ein Feuerwerk erst Anfang November, als die City-Initiative der „Langen Einkaufsnacht“ mittels eines musikuntermalten Raketenreigens auf dem Dach der Königsbau-Passagen zusätzlichen Glanz zu verleihen suchte. Auch diese Aktion führte zu deutlich erhöhten Feinstaub-Messwerten im Vergleich zum Vortag – und zu Fassungslosigkeit bei vielen Bürgern. Denn jenseits der eigenen Einstellung zu Fahrverboten und Luftqualität schien der Anlass vielen Stuttgartern absurd – der bestand schlicht darin, den Konsum buchstäblich zu befeuern.

Stadt sind Hände gebunden

Trotz allem steht einem Silvester-Feuerwerk nichts im Weg. Denn selbst wenn die Verwaltung gern ein allgemeines Böllerverbot ausgesprochen hätte: eine rechtliche Handhabe hat sie nicht. Eine Prüfung von Stadt und Polizeipräsidium hat ergeben, dass Verbote aus Gründen der Luftreinhaltung nicht möglich sind. Höchstens aus Lärm- oder Brandschutzgründen können Kommunen Verbote aussprechen. Grundlage dafür ist das Sprengstoff- und Immissionsschutzrecht.

„Es ist guter Brauch, das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen. Das Feuerwerk hat aber unmittelbare, zum Teil fatale Auswirkungen wie zum Beispiel auf die Belastung durch Lärm, auf die Verschmutzung der Luft oder auch auf die Sicherheit der Mitbürger“, sagt Ordnungsbürgermeister Martin Schairer in einer offiziellen Stellungnahme. Anstelle eines Verbots richtete er einen Appell an die Bürger. „Gerade bei großen, dichtgedrängten Menschenmengen gibt es viele Gefahren für die körperliche Unversehrtheit. Jeder sollte sich bewusst sein, was das Feuerwerk in seinem Umfeld, ja in seiner Umwelt auslösen kann“, so Schairer.

An zwei von zahlreichen Stuttgarter Aussichtspunkten herrscht in diesem Jahr Böllerverbot: an der Grabkapelle auf dem Württemberg und am Schloss Solitude. Dort, so urteilte das für die Monumente zuständige Land, könnte historisches Gemäuer beschädigt und könnten Zuschauer gefährdet werden. Sicherheitsleute überwachen an beiden Stätten, ob sich Besucher daranhalten. Solitude und Grabkapelle sind jedoch trotzdem frei zugänglich. Das gilt auch für die vielen Aussichtspunkte in der Stadt, die einen für Großstädte beispiellosen Blick bieten.

Aussichtspunkte in Stuttgart

Liebhaber des Silvester-Spektakels kommen in der Landeshauptstadt nämlich so auf ihre Kosten wie an sonst nur wenigen anderen Orten. Denn während Berlin mit dem Brandenburger Tor wirbt, hat die Hauptstadt – so wie die meisten vergleichbaren Städte – ein schweres Manko: Wer nicht gerade im fünften Stock wohnt, schaut in die Röhre – oder muss den Kopf weit in den Nacken legen, um die Funken sprühen zu sehen.

Die unvergleichliche Draufsicht gibt es nur in Stuttgart, und das kostenlos. „Einen besonders guten Blick auf das Feuerwerk in Stuttgart hat man von den Halbhöhenlagen. Zum Beispiel vom Bismarckturm, der Birkenwaldstraße, von der Alten und Neuen Weinsteige, der Sternwarte, dem Eugensplatz oder der Karlshöhe“, sagt Armin Dellnitz, Chef des Stuttgarter Stadtmarketings.

Für Familien seien besonders die Birkenwaldstraße, der Killesberg und das Römerkastell geeignet, erzählt Dellnitz. Doch damit nicht genug: Auch der mit der Zahnradbahn erreichbare Santiago-de-Chile-Platz und der Weißenburgpark bieten prächtige Aussichten auf das Feuerwerk. Einen tollen Blick hat man natürlich auf dem Fernsehturm. Hier findet an Silvester eine Party statt. Leider ist diese nicht öffentlich zugänglich.