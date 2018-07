Kriminalität Fahndung nach einem 20-Jährigem

Plüderhausen / eb

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts fahndet die Polizei nach einem 20-Jährigen, der im Verdacht steht, dem 53-jährigen Vater seiner Ex-Freundin schwere Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Der Täter war, wie berichtet, in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) der Nacht zum Sonntag, über ein Fenster im ersten Stock in das Zimmer einer 19-Jährigen eingedrungen, welche nicht in dem Haus war. Als der 53 Jahre alte Vater verdächtige Geräusche hörte, ging er in das Zimmer und schloss das Fenster. Hierbei wurde er vom Täter überrascht und mit einem Messer angegriffen. Dabei erlitt der Vater schwere Schnittverletzungen. Er musste im Krankenhaus operiert werden. Der Täter ist geflohen. Die Fahndung blieb erfolglos.

Noch am Sonntagmorgen war der jetzt gesuchte 20-Jährige von der Polizei überprüft und vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich um den Ex-Freund der 19-jährigen Tochter. Diese hatte die Beziehung kürzlich beendet. Nachdem er die Tat abgestritten hatte und mangels ausreichender Beweise gegen ihn kein Haftbefehl beantragt werden konnte, kam er wieder frei.

Die Ermittlungen haben zu neuen Erkenntnissen geführt, so dass nun ein dringender Tatverdacht gegen den Beschuldigten besteht, berichtet die Polizei. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Da der Verdächtige nicht in seiner Wohnung in Schorndorf angetroffen wurde, vermutet die Polizei, dass er untergetaucht ist.