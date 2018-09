Medizin Experten für Hund, Katze, Maus

In fast jedem zweiten Haushalt lebt ein Tier

Eine repräsentative Erhebung des Marktforschungsinstituts Skopos hat ergeben, dass die Zahl der Heimtiere in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen ist. Demnach gibt es 34,3 Millionen Heimtiere, 2,7 Millionen mehr als im Jahr zuvor. In 45 Prozent aller deutschen Haushalte ist ein Tier daheim. Am beliebtesten sind Katzen, 13,7 Millionen schleichen durch 22 Prozent aller Haushalte.

9,2 Millionen Hunde sind in 18 Prozent der Haushalte zu finden, außerdem 6,1 Millionen Kleintiere (sieben Prozent). Die Zahl der Ziervögel beläuft sich auf 5,3 Millionen (vier Prozent). Zudem gab es im selben Zeitraum 2,1 Millionen Aquarien sowie 1,6 Millionen Gartenteiche mit Zierfischen (je vier Prozent). Zudem wurden 800 000 Terrarien in einem Prozent der Haushalte ermittelt. Das Marktforschungsinstitut hat auch die Situation in Baden-Württemberg Skopos beleuchtet. Das Ergebnis: Im Land leben 1,8 Millionen Katzen, 1,1 Millionen Hunde, je 800 000 Kleinsäuger und Vögel sowie 100 000 Terrarientiere. car