Stuttgart / Rainer Lang

„Wer hierher kommt, soll begeistert sein“, sagt René Richter. Gastronomie heißt für den Chef von „Richter’s Fine Dining“ nicht nur „Essen und Trinken zu verkaufen, sondern auch Leidenschaft, Emotion und Herz“. Der Gast solle sich wie zu Hause fühlen, betont der 48-Jährige, der im vergangenen Jahr von Sylt nach Stuttgart zog.

Von seiner ungezwungenen Art im Umgang mit den Gästen sei Harald Panzer, der Chef der Fellbacher Wohninvest Holding, so angetan gewesen, dass er ihn schließlich nach Stuttgart geholt habe, erzählt Richter. Selbstverständlich ist für ihn, dass jeder Gast mit Handschlag begrüßt und verabschiedet wird. Bei seinem Team sorgt er dafür, die schwäbische Reserviertheit gegenüber dem Gast abzulegen. Richter legt größten Wert auf „persönliche Ansprache“.

Anfang 2018 machte er sein Nobel-Restaurant „Kampener Pesel“ auf Sylt zu, zog nach Stuttgart um und übernahm die Räume des Szenelokals „H’ugo’s“. Dieses hatte Romulo Kuranyi, der jüngere Bruder des früheren VfB-Fußballstars Kevin Kuranyi, nach drei Jahren wieder abgegeben.

Den Gastraum mit 85 Plätzen gestaltete Richter völlig um, geblieben ist nur die geschwungene Decke. Graue und silberne Farbtöne, ein Holzboden, Tischplatten aus Eiche, gemütliche Sessel und Sitzecken unterstreichen das edle Ambiente ebenso wie die große Bar. Die erhöht liegende „Loge E“ mit einer langen Tafel ist für feine Geschäftsessen und Gesellschaften gedacht.

Um seine Vorstellungen von einer „High-End-Küche“ umzusetzen, hat Richter jetzt Ben Benasr als Küchenchef geholt. Der 1980 in Tunis geborene Koch, der zuvor in der Gutsschenke im Schlosshotel Monrepos einen Stern erkocht hat, steht für eine kreative Spitzenküche. Das Menü mit vier bis sechs Gängen liegt zwischen 85 und 105 Euro. Auf der Karte finden sich auch Klassiker aus Sylt, wie der Pannfisch (29 Euro), die „Gewühlte Blutwurst mit jungem Knoblauch und Ei“ (12 Euro) oder die Trüffelspaghettinis als Vorspeise oder Hauptgang. Richter bietet auch eine Lunchkarte mit „Blitz-Menü“ für 21 Euro an. Eine eigene Weinlinie hat er mit Remstaler Weingütern entwickelt.

Info www.richters.de