Stuttgart Erstmals Fahrverbote in der Stadt

Das bundesweit erste großflächige Fahrverbot zur Luftreinhaltung gilt seit dem Jahresbeginn in Stuttgart. Diesel der Abgasnorm 4 und schlechter dürfen nicht mehr in die Umweltzone fahren. Für Anwohner gilt eine Übergangsfrist bis zum 1. April. Es gibt Ausnahmen, etwa für Handwerker. Wer eine Sondergenehmigung beantragen möchte, kann dies gebührenfrei bei der Stadtverwaltung versuchen.

Vorerst Verwarnungen

Wer trotz Verbots in die Umweltzone fährt, muss zunächst kein Bußgeld befürchten. Stadt und Polizei beabsichtigen, zumindest bis Ende Januar auf Verstöße mit Ermahnungen zu reagieren. Das erklärten Sprecher der Polizei und der Stadt. Später wird ein Bußgeld von 80 Euro fällig.

Von den Einschränkungen sind nach Angaben einer Stadtsprecherin rund 72.000 Autos in Stuttgart und dem Umland betroffen. Später könnten weitere Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 hinzukommen. Diese sind von der Wirkung eines Luftreinhaltepaketes abhängig.

Die Landeshauptstadt kämpft seit Jahren gegen eine zu hohe Luftbelastung. Die EU-Grenzwerte werden immer wieder überschritten. Während die Belastung durch Feinstaub geringer wurde, sind die Werte bei Stickstoffdioxid immer noch zu hoch. Quelle für Stickstoffdioxid ist vor allem das Auto.

Schlechte Luft

Böller und Raketen haben seit Silvester indes für einen deutlichen Anstieg der Feinstaubwerte gesorgt. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) hervorging, lag die Feinstaubkonzentration am Neujahrsmorgen über den zulässigen Grenzwerten. In Stuttgart wurden an Messstellen in der Innenstadt und in Bad Cannstatt im Tagesmittel eine Konzentration von mehr als 60 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Kaum besser war es in Reutlingen. Dort lag die Konzentration bei mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub. Im Tagesmittel sind nur 50 Mikrogramm zulässig. Schuld an der hohen Feinstaubbelastung ist auch Wetter mit wenig Wind und Nebel. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes könnten Regen und Wind im Tagesverlauf aber für bessere Luft in beiden Städten sorgen.

