Festnahme Ermittlungen führen zum Brandstifter

Waiblingen / eb

Ein 38-jähriger Mann, der in den vergangenen Monaten Holzstapel angezündet haben soll, ist festgenommen worden. Meist in den Nachtstunden wurde das Holz in Brand gesetzt. Personen kamen dabei nie zu Schaden. Das erste Feuer wurde im Oktober 2018 in Kernen im Remstal gelegt. Die Brandserie weitete sich auf Weinstadt, Fellbach, Urbach, Waiblingen, Auenwald, Plüderhausen und Winterbach sowie auf die Landkreise Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg und Stuttgarter Stadtteile aus. Der Polizei sind 32 Brandorte seit Oktober bekannt. Der Schaden belaufe sich auf 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hatte zur Aufklärung der Brandserie eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Polizeipräsidien sei intensiviert worden.

Die Ermittler spürten schließlich einen 38-jährigen Mann aus einer Gemeinde im Rems-Murr-Kreis auf, den die Staatsanwaltschaft für dringend tatverdächtigt hält. Das Amtsgericht hat gegen ihn einen Haftbefehl erlassen, der am Mittwoch vollzogen wurde. In der Wohnung des Verdächtigen haben die Beamten laut einer Mitteilung „beweiserhebliche“ Spuren sicherstellen. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.