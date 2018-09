ÖPNV Einer zahlt, fünf fahren

Stuttgart / eb

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird 150 Jahre alt. Die S-Bahn Stuttgart ist seit 40 Jahren unterwegs und auch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) wurde vor 40 Jahren gegründet. Um dieses Ereignis mit den Fahrgästen zu feiern, haben die Verkehrsunternehmen und der VVS ein Geschenkpaket geschnürt.

Am Wochenende vom 15. und 16. September gilt das Motto „5 für 1“. Reisegruppen mit bis zu fünf Personen können statt des Gruppen-Tages-Tickets das Einzel-Tages-Ticket nutzen, das normalerweise nur für einen Fahrgast gültig ist. Außerdem können Fahrgäste mit Zeitkarten – also alles vom Wochen-Ticket bis zum Jahres-Abo – an diesem Wochenende bis zu vier Personen mitnehmen.