Gastrotipp Eine Winterreise mit Saibling und Blutwurst

Stuttgart / Rainer Lang

Nach ein paar Semestern an der Universität Stuttgart war’s genug Theorie. Axel Heldmann ging nach Frankreich und hat dort kochen gelernt. Danach führte er neun Jahre lang ein Restaurant im Remstal, bevor er 1993 „nach zähen Verhandlungen“ ein Lokal im Stuttgarter Bohnenviertel übernehmen konnte. Bei der Namensgebung hat er sich an sein Studium der Germanistik erinnert und die frühere Besenwirtschaft nach Goethes Gedicht „Zauberlehrling“ genannt.

Etwas unbeholfen habe er damals Zauberhüte als Lampenschirme benutzt, erinnert er sich. Heute ist alles in modernem Design gestaltet. Inzwischen ist der „Zauberlehrling“ in der Rosenstraße zur gefragten Adresse für Genießer geworden. Mit einem Mix aus Designhotel, Kochschule und Spitzengastronomie hat sich Heldmann einen Namen gemacht. Die Küche in dem Restaurant mit 20 Plätzen ist ein Mix aus französischen und schwäbischen Elementen.

Nachdem sein Sohn Fabian vor eineinhalb Jahren als Küchenchef begonnen hat, seien die Speisen feiner und filigraner geworden, betont Heldmann. Er ist der Ansicht, dass sein Sohn, der bei deutschen Sterneköchen lernte, den Vater hinter sich gelassen hat. Er serviert exquisite Gerichte, wie die Buttermakrele oder das Schwarzfederhuhn in Rosinen-Kapern-Sauce.

Man kann zwar à la carte essen, aber die meisten Gäste entscheiden sich laut Heldmann für das Menü: Drei Gänge kosten 62, fünf Gänge 89 und sieben Gänge 120 Euro. Wer Lust hat, kann sich auf eine „Winterreise“ mit Saibling, Schwarzwurzel, Blutwurst, Reh mit Pastinaken und Mandarinen sowie Lebkuchen begeben. Lernen, wie man die Gerichte zubereitet, können Gäste in der Kochschule mit bis zu 70 Plätzen sowie 15 weiteren Plätzen im urigen Gewölbekeller.

„Ein bisschen stolz bin ich schon“, sagt Axel Heldmann im Blick aufs 25-jährige Bestehen des Zauberlehrlings. Der 57-Jährige ist in der Gastronomie groß geworden. Sein Vater führte ein Lokal am Charlottenplatz: „In der Küche habe ich mir damals vieles spielerisch angeeignet.“ Heute freut ihn, dass mit seinen beiden Söhnen und seiner Tochter die nächste Generation im Betrieb ist. Zum Jahreswechsel bietet der „Zauberlehrling“ ein Menü mit Wein an. Wer Lust hat, kann um Mitternacht mit Champagner anstoßen.

Info www.zauberlehrling.de