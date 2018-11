Advent Eine schöne Bescherung

Von Nadja Otterbach

Ländlich oder urban? Designerstücke oder Selbstgemachtes? Es muss nicht immer der klassische Weihnachtsmarkt sein, auf dem man Geschenke kauft. Neben solchen Märkten – etwa in Stuttgart, Ludwigsburg oder Esslingen – gibt es jede Menge alternative Veranstaltungen in der Region, darunter manchen Geheimtipp.

Wouahou ist eine buntes Winterdorf auf dem Marienplatz in Stuttgart, das nicht nur untypische Kulinarik, sondern auch handgemachte, individuelle Weihnachtsgeschenke bietet. Ein 200 Quadratmeter großes Riesen-Tipi bildet das Herzstück der Veranstaltung. Internationale Bands spielen, die Besucher basteln Traumfänger und backen. Wer seinen ungeliebten Rentier-Pullover oder Frottee-Schlüpfer loswerden möchte, kann bei der Kleidertausch-Sause mitmachen. Vom 30. November bis 9. Dezember, Eintritt frei. Geöffnet montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 22 Uhr.

Schöne Bescherung in der Phoenixhalle im Römerkastell in Bad Cannstatt: Das Motto der Design-Weihnachtsmesse: Individualität statt Massenware. Und das geht so: Mehr als 110 Manufakturen aus den Bereichen Mode- und Wohnaccessoires, Papeterie, Kids-Design, Kulinarisches und Spirituosen stellen sich vor. Draußen bieten Foodtrucks Exotisches, Burritos, Burger und Käsekuchen am Stiel. Am 1. Dezember, 11 bis 19 Uhr, und 2. Dezember, 11 bis 18 Uhr. Karte 8 Euro.

Wald-Weihnacht im und rund um das Haus des Waldes in Degerloch – dort „glänzet“ der Wald tatsächlich weihnachtlich. Manch einer findet hier seinen Christbaum, Geschenke aus Holz und Basteleien aus der Waldwerkstatt gibt’s obendrein. Gegessen wird, was aus dem Forst kommt, während im Märchenzelt Geschichtenlauschen angesagt ist. Außerdem geplant: Feuershow und Stockbrotbacken. Am 7. Dezember, 14 bis 19 Uhr, und 8. Dezember, 10 bis 19 Uhr.

Bio-Weihnachtsmarkt in der Mäulesmühle in Leinfelden-Echterdingen: Glühwein abseits des Trubels – im Siebenmühlental ist es möglich. Rund um die Mühle wird ein Bio-Weihnachtsmarkt aufgebaut, auf dem Künstler und Kunsthandwerker Produkte anbieten und Bio-Betriebe Leckeres ausstellen. In der Mühlenstube gibt’s Hochprozentiges. Der Weihnachtsmann schaut am Samstag um 17 Uhr vorbei. Am 8. Dezember, 14 bis 18 Uhr, und 9. Dezember, 12 bis 17 Uhr.

Scheunen-Weihnachtsmarkt in Gärtringen-Rohrau: Klein, aber fein und ein Geheimtipp ist der Weihnachtsmarkt auf dem Demeter-Hof der Familie Sindlinger. Die Scheune wird ausgeräumt, damit Kunsthandwerker und Bastelbegabte ihre Werke verkaufen können. Beliebt sind auch Hofspezialitäten wie Dosen-, und Bauernbratwurst oder Rindersalami. Wochenends von 8. bis 16. Dezember, geöffnet samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Adventsmarkt im Hofgut Mauren in Ehningen: Draußen brennt ein Feuer, es werden Weihnachtsbäume verkauft, und die Rinder beobachten vom Stall aus das Geschehen. Drinnen – in der ehemaligen Kirche des Hofgutes – bummelt man über den Adventsmarkt, auf dem Künstler ihre Werke verkaufen. Zum Essen gibt’s Herzhaftes vom Bauernhof. 8. Dezember, 11 bis 17 Uhr.

Kunstkaufhaus Wagenhallen am Nordbahnhof in Stuttgart: Eine stimmungsvolle Weihnachtsmarkt-Alternative: Auf fast 1500 Quadratmetern finden Künstler, Handwerker, Kreative und Manufakturen in den Wagenhallen eine Kulisse für schöne Dinge. Sie teilen die Leidenschaft für Außergewöhnliches. Beats und Bewirtung gehören dazu. Am 15. Dezember, 14 bis 20 Uhr, und 16. Dezember, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder sind frei.

Holy Shit Shopping in der Phoenixhalle im Römerkastell in Bad Cannstatt: Für Last-Minute-Käufer: Holy Shit Shopping ist eine Besuchermesse für Kunst und Design. Seit 14 Jahren repräsentiert die Plattform bis zu 340 junge Designer, Künstler und Kreative. Das Konzept vereint Mode, Schmuck, Möbel- und Produktdesign, Kunst und Fotografie, Literatur sowie Delikatessen. Die DJs verpassen dem Event den entsprechenden Soundtrack, ein Streetfood-Markt rundet das ganze ab. Am 22. Dezember, 12 bis 21 Uhr, und 23. Dezember, 12 bis 20 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Kinder sind frei.