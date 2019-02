Bauprojekt Eine neue Heimat für die Tänzer

Von Caroline Holowiecki

Werner Schretzmeier spricht von einem Damoklesschwert. Jahr für Jahr bangt der Leiter des Stuttgarter Theaterhauses um die Zukunft seiner Tanzkompanie. Gauthier Dance, 2007 gegründet, international erfolgreich, mit Preisen überhäuft. Das Probezentrum befindet sich in einem angemieteten Haus. Der Mietvertrag wird jährlich verlängert, sagt er.

Und wenn nicht mehr? Werner Schretzmeier schnauft. „Wenn wir keine Proberäume haben, dann können wir die Tanzkompanie aufgeben“, stellt der 75-Jährige klar. Auch die Stadtverwaltung hat die Not erkannt, denn langfristig soll die private Immobilie abgerissen, das Grundstück gewerblich genutzt werden. „Das Theaterhaus steuert damit auf einen Punkt zu, in dem die bisherige Entwicklung des Hauses beeinträchtigt und gefährdet ist“, heißt es in einer aktuellen Vorlage für den Gemeinderat. Das Gremium hat dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt.

Die Technik ist veraltet

Damit ist das Theaterhaus einen gewaltigen Schritt weitergekommen. Denn mit seinem Ja hat der Gemeinderat seine Zustimmung zu einem Megaprojekt bekräftigt, das er bereits 2015 gegeben hatte. Es geht um einen Ergänzungsbau für die Kultureinrichtung. Knapp 40 Millionen Euro soll der Bau kosten – mindestens, denn die Schätzungen stammen ebenfalls von 2015. Seither ist auch das Raumkonzept um 325 auf 8070 Quadratmeter erweitert worden. Der Gemeinderat hat die zusätzlichen Flächen ebenso gebilligt, wie den Start eines baulichen Planungswettbewerbs. Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen.

Derweil wird die große Halle T1 für zusätzlich mehr als sechs Millionen Euro ertüchtigt. Laut Werner Schretzmeier nagt der Zahn der Zeit an Technik und Ausstattung. „Allein die Bühne ist ein Fall für sich“, auch die Tribüne werde beim ständigen Ein- und Ausfahren „nicht frischer“.

Es geht um viel Geld – doch im Rathaus besteht kein Zweifel, dass die gut angelegt sind. Das Theaterhaus habe sich seit seinen Anfängen Mitte der 80er zu einem „Flaggschiff des Stuttgarter Kulturlebens“ entwickelt, lobt die Verwaltung. Doch stößt es längst an Grenzen. Mit den vier Hallen, die parallel bespielbar sind, ist das Programm nicht mehr zu bewältigen.

Tanz wird in der Regel in der T1 mit mehr als 1000 Plätzen gezeigt. „Das Herrichten einer Tanzvorführung dauert drei bis vier Tage“, erklärt Werner Schretzmeier. Allein das Verlegen zweier spezieller Bodenbeläge kostet Zeit, der Rückbau dauere nochmals zwei Tage. „Dann ist für einen Tanzabend die größte Halle eine Woche belegt. In der Zeit können wir kein Geld generieren“, stellt der Chef klar.

Doch das wird dringend benötigt. „Wir müssen bis zu 74 Prozent unseres Etats selbst erwirtschaften. Das ist schon eine harte Arbeit“, sagt er. 2,8 Millionen Euro kämen von Stadt und Land. Zum Vergleich: Allein die Personalkosten für die 110 fest und 40 geringfügig beschäftigten Mitarbeiter lägen bei 4,2 Millionen Euro. Viel komme über Sponsoren rein, „das ist aber keine sichere Bank“, betont er.

Neubau als Lärmriegel

Der Ergänzungsbau soll in vielerlei Hinsicht Entspannung bringen. Geplant sind im neuen Gebäude unmittelbar hinter dem Bestandsbau ein Tanzsaal, der T5, mit 600 Plätzen, Proberäume, Lager, Werkstätten und eine Tiefgarage. Die Freie Tanz- und Theaterszene erhält ebenfalls eine Probe- und Spielstätte mit separatem Zugang. Extra Kniff: Der Neubau soll als Lärmriegel dienen, denn auf rund 24 000 Quadratmetern entsteht dahinter ein Wohn- und Geschäftsquartier. Obwohl es bis 2023 dauern könnte, bis der neue Bau genutzt werden kann, ist Werner Schretzmeier guter Dinge. „Das wird von uns den Druck nehmen. Aktuell sind wir auf dünnem Eis.“