Digitalisierung Eine Dating-App für Politiker und Wähler

Stuttgart / Jürgen Schmidt

Wer Visionen hat sollte zum Arzt, hatte Altbundeskanzler Helmut Schmidt einst postuliert. Doch diejenigen, die ihre Visionen für Stuttgarts Zukunft beim Neun-Minuten-Talk der Diskussionsrunde „View – Into Stuttgarts future“ vorstellten, gehen aber nicht zum Arzt. Sie gehen beispielsweise auf die Straße, um für bessere Radwege zu kämpfen, wie die Mitglieder von Radentscheid oder in Läden, um abgelaufene Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten, wie die Aktivisten von Foodsharing.

Steffen Schuldis und seine Mitstreiter gehen ins Internet. Sie wollen mit der Bewegung „Unsere Zukunft“ junge Menschen dazu bringen, sich stärker politisch zu engagieren. Und für die Kommunalwahlen im Mai will er die Jungwähler mit einer neuen App unterstützen. Die müsse man sich, wie er an diesem Abend im Wizenmann-Space in Bad Cannstatt erklärte, wie eine Kombination aus Wahlomat und Tinder vorstellen.

Auch Charakter spielt eine Rolle

Die Dating-App dient in diesem Fall allerdings nicht dazu, Menschen zusammenzubringen, sondern Gemeinderatskandidaten und ihre potenziellen Wähler. Für einen Treffer werden aber nicht nur politische Inhalte berücksichtigt, sondern auch, ob ein Kandidat dem potenziellen Wähler auch charakterlich zusagt.

Schuldis, der hauptberuflich bei Daimler arbeitet und 2017 schon einmal als Einzelkandidat zur Bundestagswahl antrat, will mit seiner App zwei Ziele erreichen. Zum einen eine höhere Wahlbeteiligung bei den jüngeren Wählern, da ihnen die Entscheidung erleichtert wird. Die hohe Zahl von rund 900 Bewerbern für den Gemeinderat und das komplizierte Wahlsystem, schrecke viele ab. Zum anderen auch eine Besetzung des Stadtparlaments mit „besseren Politikern“, was, so hofft er, zu einer „besseren Demokratie“ führt. „Bislang werden die Bekanntesten, aber nicht die Besten gewählt“, behauptete Schuldis.

Ganz aufs virtuelle Politiker-Dating sollen die Wahlentscheidungen aber nicht gegründet werden, wenn es nach der Bewegung „Unsere Zukunft“ geht. Die Initiatoren wollen unter anderem auch reale Treffen organisieren, bei denen Kandidaten sich und ihr Programm vorstellen und Wähler sich mit ihnen und untereinander austauschen können. Wann die App zur Kommunalwahl verfügbar ist, ließ Schuldis noch offen.