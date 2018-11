Religionen Einblicke in den jüdischen Alltag

Einblicke in den jüdischen Alltag

Von Tilman Baur

Jeder weiß, dass orthodoxe Juden koscher essen. Was das aber genau heißt, wissen die wenigsten. Im Rahmen der Veranstaltung „Judentum durch die Küchentür“ brachte Binah Rosenkranz vom Vorstandsteam der Jüdischen Gemeinde etwas Licht ins Dunkel – eine der Veranstaltungen, die im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen über die jüdische Gemeinde informiert haben. Auf diese Weise soll vom Judentum ein Bild jenseits der Opferrolle vermittelt werden.

Im Restaurant des Gemeindezentrums der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) erfuhren 20 Teilnehmer nicht nur alles Wissenswerte über jüdische Ge- und Verbote, sondern durften auch typisch jüdische Speisen kosten, die immer koscher – also rein – sein müssen. Das Wort stammt vom hebräischen „kascher“ und bedeutet so viel wie „erlaubt, tauglich, geeignet“. Speisegebote spielen für die Juden schon seit biblischer Zeit eine große Rolle. Gründe dafür gebe es viele, sagte Rosenkranz. Seltene Tiere etwa dürfe man nicht essen, weil Gottes Schöpfung erhalten bleiben solle.

Auch Selbstbeherrschung spielt eine Rolle: So grenzten sich die Juden durch ihre asketischen Speisegebote bewusst von Römern und Kanaanitern und deren Fressorgien ab. „Im Judentum ist das Übermaß verboten, ein Segensspruch vor und ein Dankgebet nach dem Essen ist üblich“, erklärte Rosenkranz. Nicht zuletzt sollten die Speisegebote die Volksgesundheit erhalten.

Raubtiere zum Beispiel übertragen Würmer und sind deshalb als Fleischlieferant tabu, auch Nagetiere, Reptilien und Insekten gelten als Überträger von Krankheiten. Erlaubt sind Haustiere, solange sie sich vegetarisch ernähren und Wiederkäuer sind: Schafe, Rinder und Ziegen. Schweine hingegen stehen als Allesfresser nicht auf der Speisekarte.

Juden trennen Fleischspeisen strikt von Gerichten, die Milchprodukte enthalten. Die Halacha genannte Vorschrift geht auf einen Vers im zweiten Buch Mose zurück: „Du sollst nicht kochen das Böcklein in der Milch seiner Mutter“, steht da geschrieben. In orthodoxen Haushalten gibt es daher getrennte Töpfe zum Kochen von Fleisch und Milch, die auch getrennt voneinander aufbewahrt werden müssen. Wer Fleisch gegessen hat, muss mindestens drei Stunden warten, bevor er ein Stück Käse oder einen Joghurt essen darf.

Veranstaltungen wie „Judentum durch die Küchentür“ sind es, die der Jüdischen Gemeinde besonders am Herzen liegen, sagt Susanne Wetterich, Pressesprecherin der Jüdischen Kulturwochen. Genau wie das Klezmer-Konzert oder die Synagogenführung förderten sie die Auseinandersetzung mit dem Judentum hier und heute.

Der Gemeinde sei es wichtig, das Judentum nicht immer mit einer Opferrolle zu verbinden. Das sei auch das Anliegen der Besucher. „Die Leute wollen sich mit der bestehenden Lage auseinandersetzen, sie wollen den Austausch mit den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde“, so Wetterich. Freilich gebe es auch das Bedürfnis der Besucher, Solidarität zu zeigen angesichts des wieder wachsenden Antisemitismus in Deutschland.

Auch an Gedenkveranstaltungen mangelte es bei diesen 15. Jüdischen Kulturwochen nicht. Gleich zwei bedeutende Daten standen im Vordergrund: die Reichspogromnacht vor 80 Jahren und die Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren. Zahlreiche Podiumsdiskussionen und Vorträge widmeten sich diesen Aspekten und thematisierten die Gegenwart unter dem Motto „Aktuelle Herausforderungen des europäischen Judentums“.

Ob Gedenken oder aktueller Bezug, die Resonanz sei überwältigend gewesen, sagt Susanne Wetterich. „Wir hatten durchgehend volle Häuser.“ Die Rundfahrten auf den Spuren jüdischer Stadtgeschichte seien drei Wochen vor Termin ausgebucht gewesen. Bei einer Diskussionsveranstaltung war der Andrang so groß, dass man Besucher wieder heimschicken musste. „Wir werden erstmals über 5000 Besucher haben“, so Wetterich. Bei aller Freude über den Andrang sei mittlerweile die Kapazitätsgrenze erreicht: „Mehr Veranstaltungen sind in zwei Wochen einfach nicht zu schaffen.“