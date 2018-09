Engagement Ein letztes Lied für die vergessenen Toten

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Ein Orgelspiel, das keiner hört. Eine Predigt, die keinen Adressaten hat. Worte vor leeren Stühlen und einem einsamen Sarg. Gerade in Großstädten gibt es häufiger Beisetzungen ohne Trauergemeinde. 372 anonyme Bestattungen, bei denen die Stadt keine Angehörigen ermitteln konnte, gab es 2017 in Stuttgart. „Es gibt viele einsame Leute, die zurückgezogen leben“, weiß Sabine Ostmann. Sie ist seit 43 Jahren Kirchenmusikerin und hat schon häufig gehört, wie Pfarrer um Worte rangen. „Oft weiß man über die Menschen gar nichts.“

Vor acht Jahren hat Sabine Ostmann beschlossen, die Stille zu durchbrechen. In Gemeindeblättern in Stuttgart veröffentliche sie einen Aufruf: Wer möchte für die vergessenen Toten singen? Zehn Menschen meldeten sich auf Anhieb, erzählt sie, das „Chörle“ war geboren. Heute gibt es einen Pool von etwa 40 Sängern aus Stuttgart und den umliegenden Kreisen, aus dem die 68-Jährige Freiwillige zusammentrommelt.

Beigesetzt werden die Urnen auf einem Namenlosen-Grabfeld auf dem Pragfriedhof. Gesungen wird im Krematorium. Sabine Ostmann hat mit anderen Freiwilligen in den acht Jahren unzählige Male das „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ oder „Meine Zeit steht in deinen Händen“ angestimmt oder einen Psalm gesprochen; für die Christin ein Akt der Barmherzigkeit. Auch Manfred Scherer (63) aus Bad Cannstatt, der seit fünf Jahren im „Chörle“ singt, spricht von einem christlichen Bedürfnis, aber auch einer gesellschaftlichen Aufgabe, „dass der Mensch nicht allein aus der Welt gehen muss“. Er gehört zu denen, die stets Blumen mitbringen. „Auch in dem wenigen Wissen um die Person entsteht eine Verbindung“, sagt Manfred Scherer.

Für das „Chörle“ könnte sich aber einiges ändern: Die Stadt plant Sammeltrauerfeiern, bestätigt Stuttgarts Pressesprecher Martin Thronberens. „Es ist im Gespräch, die genau Ausgestaltung steht noch nicht fest.“ Sabine Ostmann und ihre Sänger wollen die Umstellung verhindern, denn so könne man nicht auf den einzelnen Toten eingehen. Eines will sie aber auf keinen Fall: „Dass die Menschen einfach entsorgt werden.“