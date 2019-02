Entwicklung Ein Fluss im Wartestand

Next

Der Stuttgarter Hafen führt bislang eine Randexistenz – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Während Städte wie Hamburg und Düsseldorf aus ihren Häfen längst touristisches Kapital schlagen, wissen viele Stuttgarter nicht viel mit ihrem anzufangen. Dabei muss er sich nicht verstecken. Im Gegensatz zum Hamburger Pendant sei der Stuttgarter ein „lebender Industriehafen“, so Carsten Strähle, Geschäftsführer des Stuttgarter Hafens. Als „trimodale Logistikdrehscheibe“ verknüpfe er Wasser, Straße und Schiene miteinander.

Binnenschiffe stehen hoch im Kurs: Sie geben weniger Lärm und Schadstoffe von sich als Lastwagen, verbrauchen weniger Energie und haben geringere Transportkosten. Dazu kommen freie Kapazitäten auf den Flüssen, die es auf der Straße nicht gibt. Sage und schreibe 150 Lkw-Ladungen à 20 Tonnen kann zum Beispiel ein modernes Schiff transportieren, also 3000 Tonnen. Dementsprechend sind die externen Kosten (siehe Grafik) für Klimagase (blauer Balken), Luftschadstoffe (rot), Unfälle (grau) und Lärm (grün) in der Binnenschifffahrt in der Summe geringer als jene, die auf Schiene und Straße anfallen.

Lkw-Transport ist teurer

So kostet ein Gütertransport mit dem Lkw die Gesellschaft pro Tonne und Kilometer mehr als sieben Mal so viel (2 Cent) wie der Transport mit dem Schiff (0,28 Cent). „Die Häfen Heilbronn, Plochingen und Stuttgart haben großes Potenzial, auch deshalb, weil Firmen mittlerweile Nachhaltigkeitsberichte schreiben und genau überlegen, wie sie Güter transportieren wollen“, sagte Steffen Bilger (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Stuttgarter Hafen.

Das klingt gut, doch die Realität ist ernüchternd. Bedeutung hat die Bundeswasserstraße zwischen Plochingen und Mannheim kaum. Vor allem die Erweiterung der Neckarschleusen verläuft schleppend: Die sollten eigentlich bis 2025 modernisiert sein, mittlerweile gehen Experten davon aus, dass es vor 2035 nichts wird. Dabei ist die Erweiterung notwendig. Denn die Schleusen sind nur 105 Meter lang. Doch 110 Meter lange Güterschiffe sind längst Standard und die neue Generation misst sogar 135 Meter.

Für Stefan Behnisch, Architekt des Dorotheen-Quartiers, sind derlei Überlegungen von gestern. Er würden den Hafen stilllegen und Wohnungen bauen. „Man sollte die Stadt nicht mehr als Verkehrsweg sehen, Entwicklungsflächen gibt es sowieso zu wenig“, sagte Behnisch. Stuttgart gerate im Ringen um die besten Köpfe ins Hintertreffen, findet er: Städte wie Berlin oder Düsseldorf sorgten für Lebensqualität am Fluss, Stuttgart bleibe stehen.

In der Mitte der Debatte ist Andreas Hofer anzusiedeln. Der Intendant der Internationalen Bauausstellung (IBA) im Jahr 2027 schätzt es, dass Stuttgart seinen Industriehafen erhalten habe. Gleichzeitig müsse man weiterdenken. Weltweit gestalteten Städte ihre Häfen um, machten sie lebenswerter. Flächen gegeneinander auszuspielen, ergebe keinen Sinn. Einen Gegensatz zwischen der Stadt am Fluss und Industriejobs sieht der Schweizer nicht, beides lasse sich verzahnen. Diese Sichtweise dürfte Fritz Kuhn gefallen. Der OB hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Neckar lebenswerter zu machen. Der Gemeinderat hat Projekte beschlossen, die bis 2035 umgesetzt werden. Zusammen mit dem Abschluss der Schleusenerweiterung könnte 2035 also ein wichtiges Jahr werden.