Innovation E-Porsche in den Startlöchern

Daimler will bei E-Autos mitmischen

2019 will Daimler das erste Modell seiner neuen Elektro-Marke EQ auf die Straße bringen. Der Autohersteller investiert nach Firmenangaben in den kommenden Jahren rund zehn Milliarden Euro in die Entwicklung der Autos und eine weitere in die Batterieproduktion.

Das Elektroauto EQC wird in Bremen gebaut. Es soll zuerst in Europa und dann in China und den USA auf den Markt kommen. Die Batterien werden aus Daimlers Werk in Kamenz bei Dresden kommen. Als weiterer Produktionsstandort für den EQC ist Peking vorgesehen.

Derzeit gibt es nur Fahrzeuge der Marke Smart als reine Elektroversionen, nicht aber von Mercedes-Benz. Eine batteriebetriebene Variante der B-Klasse, einst gemeinsam mit dem heutigen Elektro-Rivalen Tesla entwickelt, wird nicht mehr produziert. uro