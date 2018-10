ÖPNV Drei Stunden Ewigkeit

Von Melissa Seitz

Es ist heiß. Schweiß läuft über die Stirn. Die Zeit scheint zu stehen. Ein unangenehmer Geruch macht sich im Waggon breit. Die Fahrgäste haben mit Übelkeit zu kämpfen, einige versuchen, zur Toilette zu kommen. Platz zum Bewegen gibt es aber kaum. Wie die Ölsardinen stehen die Reisenden im Interregio-Express (IRE) von Stuttgart nach Pfullendorf (Kreis Sigmaringen). Und mitten drin das Ehepaar Schmidt.

Alle zwei Wochen zieht es Hans-Ulrich und Karin Schmidt nach Stuttgart. Ihr Sohn wohnt in der Landeshauptstadt. „Wir hatten eigentlich nie Probleme“, erzählt der Pfullendorfer. Bis zur Bahnfahrt Anfang September zurück nach Pfullendorf. „Als wir die Menschen gesehen haben, die am Stuttgarter Hauptbahnhof ausstiegen, waren wir sprachlos“, erzählt er. Die Fahrgäste seien verschwitzt gewesen, eine Frau benötigte laut Schmidt sogar Hilfe beim Gehen. Beim Einstieg wurde deutlich: Die Klimaanlage funktionierte nicht. 30 Grad oder mehr, schätzt Schmidt.

Der IRE setzte sich in Bewegung. Einige Fahrgäste hatten mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Nach zehn Minuten ging es vielen Reisenden so schlecht, dass sie sich übergeben mussten. Die einzige Toilette im Waggon: total verschmutzt, um es vorsichtig auszudrücken. „An den schlechten Zustand der Toiletten hat man sich ja schon gewöhnt“, sagt Schmidt. „Aber wie schlimm es in diesem Waggon gewesen ist, das kann man sich nicht vorstellen.“ Er hat ein Foto geschickt – das wollen wir den Lesern aber nicht zumuten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn weiß um die Probleme mit Toiletten und Klimaanlagen. „Aber nur die wenigsten beschweren sich“, sagt Karl-Peter Naumann, Pressesprecher des Verbandes. Viele nähmen die Situation hin. Die unangenehme Fahrt werde schnell vergessen oder verdrängt.

Im Zug nach Pfullendorf gab es nur eine Toilette, weil er in Tübingen geteilt wird, berichtet Schmidt. Deswegen konnten sie nicht während der Fahrt in ein Abteil mit benutzbaren Toiletten wechseln.

Nach fast drei Stunden Fahrt – für das Ehepaar eine gefühlte Ewigkeit – war Pfullendorf erreicht. Schmidt setzte sich daheim an den Laptop und forderte per Mail eine Stellungnahme. Einen Monat später reagierte schließlich die Deutsche Bahn. Der Austausch der Toilette oder auch der Klimaanlage bedeute Verspätungen oder einen Zugausfall, heißt es in dem Schreiben. „Ich denke, dass dies auch für Sie die schlechtere Alternative gewesen wäre“, schreibt die Sprecherin des Kundendienstes.

Ähnlich ist die Reaktion der Bahn-Pressesprecherin: „Unsere Züge werden natürlich regelmäßig gereinigt und gewartet“, sagt Angelika Theidig, „aber oft ergeben sich Mängel erst während der Fahrt.“ Weitere Beschwerden über den Komplettausfall liegen laut Theidig nicht vor. Für das Ehepaar Schmidt ist das kein Wunder: „Wir haben in Stuttgart und Reutlingen Bahnsteigpersonal angesprochen. Als Antwort bekamen wir: Das liegt nicht in unserem Bereich.“

Die Bahnreise der Schmidts sei ein Extremfall, sagt Naumann. „Es darf nicht sein, dass kein Bahnpersonal im Zug ist und die Mitarbeiter am Gleis nicht reagieren“, sagt der Pressesprecher von Pro Bahn. „Dann sollte man wirklich bis zum Fahrzeugführer vorgehen und ihn darauf ansprechen.“ Laut Naumann hätte der IRE ausfallen müssen. Regelungen, wann ein Zug aus dem Verkehr gezogen werden muss, gebe es nicht. Dennoch: „Mitarbeiter sollten sensibilisiert sein, dass sie merken, wann die Situation unzumutbar ist.“

Die Schmidts haben für ihr unangenehmes Erlebnis „aus Kulanz“ – so formuliert es die Bahn – einen Gutschein über 30 Euro erhalten. „Kein Kommentar“, sagt das Paar.