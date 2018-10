Betrug Disco als Beautysalon

Stuttgart / eb

Damit haben die Polizisten wohl nicht gerechnet: Mitten in einer Diskothek auf der Theodor-Heuss-Straße hat eine 28-jährige Frau kosmetische Behandlungen angeboten – und zwar ohne erforderliche Erlaubnis. Die Polizisten trafen die Frau am Samstag kurz vor 16 Uhr in der Disco an. Ersten Ermittlungen zufolge bot sie Eingriffe mit Hyaluronpräparaten an. Es wurden mehrere volle, aber auch leere Spritzen gefunden. Hyaluronsäure wird unter anderem zur Faltenglättung benutzt.

Wie genau die Behandlungen abliefen und wie viele Kundinnen die Frau hatte, ist noch unklar. „Als die Polizei eintraf, verließen aber gerade zwei Frauen die Disco, die sich die Lippen tupften“, erzählt Stephan Widman, Pressesprecher der Stuttgarter Polizei.

Die 28-Jährige wurde festgenommen. Inwieweit der Disco-Besitzer haftbar gemacht werden kann, müssen die Ermittlungen zeigen, sagt Widmann.