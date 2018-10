Zombie-Walk Die Untoten auf ihrem letzten Gang

Stuttgart / Caroline Holowiecki

Es wird diesen Samstag blutig. Gegen 18.30 Uhr startet der Zombie-Walk vom Stuttgarter Hauptbahnhof zum Rotebühlplatz und wieder zurück. Untote, Blutsauger und andere Gruselgestalten werden in der Dämmerung über die Königstraße humpeln und kriechen. Die Maskerade ist mittlerweile Kult. Zum achten Mal werden Verkleidete und Geschminkte ihren öffentlichen Höllenmarsch vollführen – und dies gleichzeitig zum letzten Mal.

Dass der beliebte Untoten-Treff endgültig sterben muss, erklärt Veranstalter Mark Aechtler mit den Mühen, den Kosten und auch der Verantwortung, die er allein trägt. Dabei ist die schauerliche Parade einst aus einer Schnapsidee entstanden. „So platt es klingt, mein Bruder und ich wollten einen Star-Wars-Gag machen“, sagt er und meint damit einen Flashmob, zu dem alle in Krieg-der-Sterne-Kostümen kommen sollten. Jedoch stellten die Brüder nach kurzer Recherche fest: Solch eine Verkleidung kostet hunderte Euro. Also suchten sie eine kostengünstige Alternative; die Zombie-Idee war geboren, denn „zur Not reicht ein weißes T-Shirt mit Kunstblut drauf“.

In Spitzenjahren hinken und spuken 600 Personen durch die Landeshauptstadt. Damit keiner zu Schaden kommt, gibt es ein ehrenamtliches Aufpasser-Team und Regeln. Keine Waffen, kein Umherrennen, keine Randale, keine Abstecher in Läden. „Und keine Kinder erschrecken, das ist niveaulos“, mahnt der 31-jährige Webentwickler.

„Ich bin eigentlich kein großer Zombie-Fan“, sagt er, „aber ich mag es zu sehen, wenn Leute ihre Fantasie benutzen.“ Etliche Verkleidete zeigten ein großes Maskenbildner- und Schneidertalent, „für viele ist es eine Leidenschaft“. Gut möglich also, dass im nächsten Jahr ein anderer die Organisation selbst in seine eiskalte Hand nimmt. Mark Aechtler betont: „Ich habe kein Patent drauf.“