Porträt Die Stimme aus Leonberg

Von Nadja Otterbach

Es gibt Menschen, die brennen für etwas. Die setzen sich etwas in den Kopf und haben das Vertrauen, dass sie ihr Ziel erreichen werden, komme, was wolle. Helge Sidow ist so ein Mensch. Für den Leonberger war schon als Teenager klar: Ich werde Schauspieler. Das sei keine fixe Idee gewesen, sagt er, „ich war nie ein Träumer“.

Helge Sidow wurde Schauspieler, da war er 15 Jahre alt. Er nahm Sprechunterricht und stand kurze Zeit später regelmäßig im Karlsruher Sandkorn-Theater auf der Bühne. Im selben Alter nahm er seinen ersten Werbespot fürs Radio auf. Mit 16 sprach er für einen Autohersteller in knapp vier Stunden tausend Händlernamen und Postleitzahlen fehlerfrei ein. Kalkuliert hatte der Auftraggeber mit acht Stunden.

Nicht „die“ Stimme einer Marke

Das Gymnasium verließ Helge Sidow vor dem Abitur, um sich der Bühne hinzugeben. Acht Jahre war er Ensemble-Mitglied im Theater und ergatterte manche TV-Rolle, etwa beim „Tatort“. In all den Jahren fuhr er zweigleisig, lieh nebenbei Dutzenden Produktionsfirmen seine Stimme. Heute verdient Helge Sidow sein Geld als professioneller Sprecher. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann davon leben kann“, sagt er. Er sei nicht „die“ Stimme einer bestimmten Marke. Dafür sei er wandlungsfähig, „es gibt nicht ein Genre, für das ich noch nicht gesprochen habe“.

Mehr als 10 000 Clips hat der 42-Jährige allein für Sonnenklar-TV gesprochen, er ist auf Anrufbeantwortern zu hören, in Internetspots bundesweit und für TV-Sender wie Arte kommentiert er Dokumentationen wie zuletzt „Software-Rebellen“. Der SWR bucht ihn regelmäßig für die Reihe „Kunscht!“, in Supermärkten ertönt seine Stimme aus Lautsprechern.

Schulungen, Messefilme, Videoanleitungen – es gibt fast nichts, womit er noch nicht zu tun hatte. „Es gibt Zeiten, da begegnet mir schätzungsweise jeder Bundesbürger mindestens einmal am Tag irgendwo.“ Sein Gesicht kennt dennoch kaum jemand.

Sidow hat sich einen Namen in der Branche gemacht, die er als Haifischbecken bezeichnet. Der Markt sei hart umkämpft, theoretisch könne sich jeder Sprecher nennen. Die erfolgreichsten Kollegen, so erzählt er, verdienen schon mal 5000 Euro am Tag, etwa bekannte Synchronsprecher der Hollywoodstars. „Die sagenhaften Millionengagen, von denen man aus den USA hört, sind in Deutschland nicht zu verdienen“, betont er, „aber wer schnell ist und dabei noch versiert, kann Gagen von mehreren hundert bis mehreren tausend Euro an einem Tag erzielen.“

Der Leonberger geht in Medienhäusern ein und aus. Vieles aber produziert er im eigenen Tonstudio, das mehr gekostet habe als ein Kleinwagen. Kunden können Helge Sidow durch eine Scheibe beim Sprechen beobachten und Feedback geben.

Wenn seine Stimme ertönt, erfüllt sie den Raum. Mal klingt sie dynamisch und kraftvoll wie in einer Dauerwerbesendung. Mal sanft, etwa in einem Hörspiel für Kinder. Hier hat einer seinen Traumberuf gefunden. Und doch ist da noch Platz für Träume: Für Lesungen auf die Bühne zurückkehren, mehr Moderationen machen, ein Buch veröffentlichen, an dem er schreibt. Man glaubt ihm, dass es geschehen wird. Wenn Helge Sidow für etwas brennt, dann wird ein Feuer daraus.