Rockmusik Die Editors und „Violence“: Guter Rock

Stuttgart / Claudia Reicherter

Eine Garagen-Band waren die Editors nie. Sie scheinen vielmehr einem tiefen, wohlklingenden Schacht entstiegen und gelten zugleich als Saubermänner des Rock. Tadellos – dabei nicht elitär. Was wollten sie auch in den oberen Etagen? Was einen Wert haben soll, braucht doch eher Tiefe. Und den hat das, was die Editors machen, kontinuierlich, seit 2005. Dabei bleibt’s. Das zeigte die Band, die als Herkunftsort gern Birmingham angibt, bei ihrem überragenden Auftritt am Dienstag im Stuttgarter Wizemann auf der Tour zum sechsten Album „Violence“.

Der Schacht beginnt irgendwo unter der Staffordshire University. Da fanden Tom Smith – Sänger, Texter, Gitarrist und Pianist mit einem Stimmumfang, der Elton John und Freddie Mercury blass aussehen lässt –, Bassist Russell Leetch und Drummer Ed Lay am Rande des Musiktechnologie-Studiums zusammen. Damals mit Chris Urbanowicz an der Lead-Gitarre. Nach dessen Ausstieg 2012 brach das sauber austarierte Tunnelwunderwerk zusammen. Tiefbohrer und Turbolader mussten her: Gitarrist Justin Lockey und Keyboarder Elliott Williams übernahmen. Mit „In Dream“ fand der Fünfer 2015 mit elektronischer Unterstützung zusammen. Das sechste Album hingegen bietet nun wieder einfach gute Rockmusik.

Kein Schnickschnack, keine Schnörkel, kaum Show, kaum Worte, das gilt auch für die Editors live: Instrumente, Mikros, Trockennebel, ein paar Spots von der Decke, mehr braucht diese Band nicht. Die Rückwand ziert das ganze Konzert hindurch schlicht das Cover des neuen Albums. Die schöne, außergewöhnliche, starke Stimme von Tom Smith; perfekt eingespielte Kollegen; gute Songs, von „Violence“ genauso viele wie vom Debüt „The Back Room“, dazu eine Prise von jeder weiteren Platte; kluge, vielseitige Arrangements zwischen Rock ’n’ Roll, Noise und Post-Punk-Epik. Das tut mal wieder richtig gut. Zumal es zum Winteranfang schon die Vorfreude auf den nächsten Festivalsommer schürt – da werden wir sicher auch von der großartigen isländischen Vorband Vök noch mehr hören.