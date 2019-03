Am Freitag hat die Designermesse „Blickfang“ in Stuttgart eröffnet. Von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, präsentieren rund 250 nationale und internationale Designer ihre Produkte aus dem Bereichen Möbel, Schmuck und Mode in der Liederhalle.

Zum Konzept der Designermesse gehört, dass die Designer selbst vor Ort sind um Rede und Antwort zu ihren Kreationen und ihren Produktideen zu stehen sowie die Besucher beraten.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Designermesse ist für Besucher am Freitag bis 20 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12,50, ermäßigte Eintrittskarten gibt es für 9 Euro.

