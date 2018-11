Cannstatter Wasen Der Palazzo bittet zu Tisch

Von Melissa Seitz

Die Eisenstange schwingt über die Tische im Spiegelpalast und mit ihr Oleg Tatarynow. Es sieht so leicht aus, doch es ist höchste Konzentration gefragt. Jeder einzelne Muskel des ukrainischen Artisten wird beansprucht. Nur mit seiner eigenen Kraft – ohne Sicherung – zeigt er beeindruckende Figuren an der Flying Pool. Oleg Tatarynow eröffnet mit seiner Akrobatik-Nummer die Dinner-Show in Harald Wohlfahrts Palazzo auf dem Cannstatter Wasen – und legt die Messlatte für die nachfolgenden Artisten ziemlich hoch. Doch jede Show, die folgt, grenzt an Perfektionismus. Ist der Mund nicht gerade voll mit Essen, steht er vor Verwunderung und Begeisterung offen.

Das neue Programm im Spiegelpalast trägt den Namen „Unikate“. Auf jeden der Artisten trifft diese Bezeichnung zu – und auch auf die Konzeption der Dinner-Show. Die Mischung aus Show­acts und Essen ist stimmig. Während die Gänge serviert werden, spielt die Band „Sidewalkers“, die den ganzen Abend für musikalische Unterhaltung sorgt – aber nicht störend. Mit ihrer Musik unterstreichen sie die Atmosphäre in dem prächtig geschmückten Zelt.

Besucher sind Teil der Show

Die Vorspeise steht auf dem Tisch. Kleine Pause für die Artisten würde man jetzt denken. Doch Fehlanzeige: Sie gehen durch das Zelt, reden mit den Gästen und zeigen immer mal wieder ihr Können. Im Spiegelpalast auf dem Wasen herrscht Gelassenheit, man hat das Gefühl, Teil der Show zu sein, ohne sich bedrängt zu fühlen. Schließlich ist das Zelt nicht allzu groß: Für Mitmach-Aktionen also eigentlich perfekt.

Überraschung des Abend ist das Duo Lotta Paavilainen und Stina Kopra. Wer die beiden anfangs nur als aufgetakelte Damen wahrnimmt, die sich durch das Zelt bewegen und kichern, wird bald eines Besseren belehrt. Sie zeigen Partnerakrobatik vom Feinsten und dabei verlieren sie ihren Humor nicht. Staunen und Lachen wechselt sich bei der Performance der Artistinnen ab.

Übrigens: Hinter den vier Gängen steckt Spitzenkoch Harald Wohlfahrt. Ob er sich auf der Bühne auch wohlfühlen würde? Seine Körperhaltung sagt alles. Der Koch hält sich lieber im Hintergrund auf und sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis. „Mein Lieblingsplatz ist in der Küche im Palazzo“, sagt er. Und was er dort kreiert, ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten, die im Mund einen stimmigen Geschmack erzeugen. Ente mit Backpflaumen zum Beispiel.

Richtig gefährlich wird es, wenn das Duo Ikai auf die Bühne kommt. Keine Armlänge vom Publikum entfernt, schleudern sie sich auf einer Art Wippe in die Luft. Ilya Kotenyov aus Kasachstan und Artur Icankovich lernten sich beim Circque du Solei kennen. Sie sind Profis, perfekt aufeinander abgestimmt, verständigen sich durch Augenkontakt, während der eine gerade in die Luft springt. Nur eine kleine Matte in der Mitte der Manege würde einen Sturz etwas abfedern. Gänsehaut-Faktor.

Jonglieren und beatboxen

Von seiner modernen Seite zeigt sich der Palazzo mit Kerol, dem jonglierenden Beatboxer aus Spanien. Für seine Show braucht der Artist keine musikalische Begleitung, er sorgt selbst für den richtigen Beat. Als seien seine Stimmbänder eine CD, die er einfach so abspielen kann, gibt Kerol mehrere Töne gleichzeitig von sich. Und als sei das nicht genug, schmeißt er noch Kegel in die Luft und beginnt zu jonglieren. Ein Multitalent.

Wer nach der Show zur Tür des Spiegelpalastes herausgeht, hat einen Abend hinter sich, den er so schnell nicht mehr vergessen wird.