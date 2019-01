Korruption Der Nebenjob ging bis 2018

Stuttgart / dgr

Schon seit 2006 war Andreas Braun, der frühere Leiter der International Unit des Klinikums Stuttgart, nebenberuflich für die Personalabteilung der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) tätig. Er hatte auf Honorarbasis eine Beratungstätigkeit in dem Eigenbetrieb der Landeshauptstadt, teilte OB Fritz Kuhn (Grüne) im Verwaltungsausschuss mit. Die Beratung sei bis 2018 gegangen. „Dann aber nicht mehr unter eigenem Namen“, sagte Kuhn. Am 7. Dezember 2018 hatte die Staatsanwaltschaft Büros der SSB durchsuchen lassen, weil ein Mitarbeiter der Personalabteilung von Braun Bestechungsgeld gefordert und auch erhalten haben soll. Braun saß wegen des Korruptionsskandals am Klinikum im vorigen Jahr für mehrere Monate in Untersuchungshaft und soll ausgesagt haben.

Ex-Klinikchef Ralf-Michael Schmitz hat 2010 Brauns Nebentätigkeit genehmigt, berichtete Krankenhausbürgermeister Michael Föll (CDU).