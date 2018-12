Sport Der lange Weg zur Eisprinzessin

Von Barbara Wollny

Beide machten ihre ersten Schritte schon mit drei Jahren auf der Eisfläche beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Ansonsten aber gibt es wenig Gemeinsamkeiten zwischen Ellen Haeussler und Marielen Hirling, die in der Stuttgarter Eiswelt trainieren. Die jetzt neunjährige Ellen leiht sich zweimal pro Woche Schlittschuhe aus. Sie kann rückwärts laufen und bremsen und hat sich von der Robben- über die Pinguin- bis zur Freiläufergruppe hochgearbeitet. Ihre Mutter Colline, die mit ihrer Familie am Frauenkopf wohnt, hält Schlittschuhlaufen für den idealen Wintersport: „Man baut schnell Muskeln auf, trainiert die Koordination. Damit ist es die ideale Vorbereitung fürs Skifahren“.

Bei Hirlings aus Degerloch bestimmt der Eislauf dagegen täglich das Leben der Familie. Tochter Marielen, 13 Jahre alt, zählt zu den besten deutschen Juniorinnen. Bei den Nachwuchsmeisterschaften vor zwei Wochen in Dortmund wurde sie dritte im Eislauf-Einzel. Dafür trainiert sie auf der Waldau mindestens 16 Stunden die Woche inklusive Athletik- und Ballettstunden. Bleibt noch Zeit für anderes? „Nicht viel“, sagt Marielen, „Montags kann ich meine Schulfreundin treffen. Außerdem nehme ich Klavier-. und Geigenstunden. Aber am liebsten trainiere ich.“ Dabei ist sie hart im Nehmen. Wenn neue Sprünge geübt werden, „falle ich bis zu hundertmal hin. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir sind es von klein auf gewöhnt“, erklärt sie eher beiläufig.

Ist sie ehrgeizig? „Ich möchte schon weiter kommen“, meint Marielen. Ihre Trainerin Claudia Unger sagt: „Sie ist sehr fleißig. Und immer guten Mutes.“ Die ehemalige Läuferin Unger hat es bis zum vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften geschafft. Warum sie nicht auf dem Eis geblieben ist? „Da hat man keine Chance“, sagt sie. Nach der Sportkarriere könne man zwar in einer Show weiterlaufen. „Dafür braucht man aber einen Weltmeistertitel.“

Kein günstiger Sport

Heute studiert Unger halbtags Philosophie und Pädagogik für das Lehramt und trainiert in der Eiswelt als Landestrainerin Kaderläuferinnen. Was man als Eisprofi braucht? „Man muss körperliche Voraussetzungen wie eine grazile Figur mitbringen, Musikalität, Schnelligkeit, Kraft – und Geld.“ Kaderläuferinnen werden zwar mit 90 Euro monatlich vom Verband unterstützt. Die Ausgaben aber liegen weit höher. Allein die Schlittschuhe – noch ohne Kufen – kosten 600 bis 1000 Euro. Die Trainerstunden auf dem Eis, der Choreograph, die Lehrgänge in den Ferien, die Fahrten ins Training und zu Wettbewerben sind ebenfalls aus der eigenen Tasche zu bestreiten.

„Man kann erfolgreich mit Angst oder mit Freude trainieren, mit Leistungsdruck oder mit Leistungserwartung“ macht Roland Hocker, Präsident des baden-württembergischen Eissport Verbands und Leiter der TEC Eissportsparte deutlich. „Wir suchen unsere Trainer danach aus, dass sie positive und freundliche Methoden anwenden. In die Zeiten von Karel Fajfr wollen wir nie wieder zurückkehren.“ Der tschechische Trainer, der Stuttgarts Ruf als Eiskunstlaufstadt prägte und seit 1980 Sportler wie Heiko Fischer, Tina Riegel und Andreas Nischwitz hervorbrachte, wurde 1995 wegen rüder Methoden und Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt. Er erhielt ein dreijähriges Berufsverbot.

Zu den deutschen Eiskunstlaufmeisterschaften auf der Anlage sagt Hocker, der zusammen mit 120 Helfern aus den Vereinen die Organisation übernommen hat: „Es ist viel Arbeit. Aber auch die einmalige Gelegenheit für unsere Nachwuchsläufer, ihre Idole zu sehen. Nichts spornt mehr an“, sagt der Eislaufpräsident.