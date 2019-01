Persönlichkeiten Der „Sitting Küchenbull“

Von Rainer Lang

Zu feiern gebe es doch gar nichts, meint Vincent Klink. Freundlich, aber bestimmt erklärt der populäre Sternekoch, dass er anlässlich seines 70. Geburtstags am heutigen Dienstag keine Interviews gebe. Mit seiner Familie sei er verreist. Denn Radau könne er zurzeit keinen gebrauchen. Schließlich müsse er in drei Monaten das Manuskript für sein neuestes Buch über Wien und die Habsburger abliefern. Aber im Internet finde sich ja genug Material über ihn, fügt er hinzu.

Schließlich hat Klink im Lauf der Jahre Kultstatus erlangt als Multitalent. Er ist nicht nur begnadeter Koch, sondern auch Autor und Jazzmusiker. Er verbinde das Handwerk des Kochens mit dem Hand- und Mundwerk des Schreibens, Musizierens und der Fernsehunterhaltung, hieß es in der Laudatio zum Eckart-Witzigmann-Preis. Kochen, Schreiben und Musizieren sind die Leidenschaften Klinks, der einem breiten Publikum als Fernsehkoch bekannt geworden ist.

Treffend gibt sich Klink in seinen „Gepfefferten Erinnerungen eines Kochs“ den Namen „Sitting Küchenbull“. Dem macht er alle Ehre. Er wirkt wie der Inbegriff eines gütigen Patrons in seinem Reich in Degerloch, dem Restaurant „Wielandshöhe“. Hier bewirtet er täglich rund 100 Gäste. Das Ganze steuert er von einem gerade mal zwei Quadratmeter großen Kabuff, das von Insidern als „Konzernzentrale“ bezeichnet wird. Sein Restaurant versteht er nicht als Gourmet-Tempel, sondern als Ort des entspannten Genusses, wo auch gelacht werden darf. Umwerfend ist die Aussicht vom Restaurant auf Stuttgart.

Raffinesse und ungewöhnliche Geschmackskombinationen interessieren ihn nicht. Er setzt auf Tradition, nimmt als Zutaten das Beste aus der Region und nur in Ausnahmefällen noch Meeresfische. Er beharrt darauf, dass die Qualität der Gerichte nicht vom Aussehen, sondern vom Geschmack bestimmt wird. Deshalb lehnt er Gentechnik ab, setzt auf artgerechte Tierhaltung und regionale Erzeuger.

Klink will Traditionelles nicht modernisieren, sondern mit seiner ursprünglichen Küche ernährungsphysiologisch auf den neuesten Stand bringen. Maultasche soll Maultasche bleiben und nicht Ravioli heißen. Also gehöre kein Lachs, Hummer, Zitronengras oder „sonstiger Zeitgeist“ hinein. Auch „Tellertätowierungen“ lehnt Klink ab. Der Restaurantkritiker Jakob Strobel y Serra beschrieb 2018 Klinks Küche mit nur wenigen „Konzessionen an die Hochküche“ als „perfektionierte Hausmannskost unter vollständigem Verzicht auf Verfeinerung oder Verfremdung“.

So gehört für Klink zum Kotelett ein Fettrand. Ein Schwein ohne Fett sei nicht glücklich. Wenn ihm auch nicht so wichtig ist, was ein Kritiker denkt, sondern was der Gast meint, so hat ihn doch der zeitweise Verlust des Sterns geschmerzt: „In Deutschland bleibt man dann ein Leben lang gebrandmarkt.“ Vor fünf Jahren verlieh ihm Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Verdienstorden des Landes, weil er sich als „kulinarischer Botschafter für das Genießerland Baden-Württemberg verdient gemacht hat“.

Literarische Ader

Der Sternekoch schreibt Tagebuch, denkt über Rezepte nach, nimmt aber auch Populismus oder Stuttgart 21 aufs Korn. Er scheut sich nicht anzuecken, wenn er zum Beispiel die zunehmenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Marotten geißelt. Seine literarische Ader zeigt sich schon im Namen des Restaurants, das nach dem Dichter und Aufklärer Christoph Martin Wieland benannt ist. Klink gab zum Beispiel die Zeitschrift „Häuptling Eigener Herd“ und den kulinarischen Reiseführer „Ein Bauch spaziert durch Paris“ heraus. Im Fernsehen ist er regelmäßig im ARD Buffet zu sehen. Klink engagiert sich zudem für Umwelt- und Naturschutz. 2017 musste Klink 16 000 Euro Steuern nachzahlen, weil er in seinen Arbeitsverträgen nicht angegeben hatte, dass an den beiden Ruhetagen kein Personalessen ausgegeben werde.

Mit Bassflügelhorn und Trompete hat sich Klink als Jazzmusiker einen Namen gemacht. Mit seinen 70 Jahren hat er nun die Querflöte hervorgeholt und wagt musikalisch einen Neustart.