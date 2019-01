Kultur Das wird 2019 auf den Bühnen geboten

Stuttgart / Melissa Seitz

Jörg Klopfer fällt es nicht leicht, sich für ein Veranstaltungs-Highlight zu entscheiden. „Es ist wirklich schwer, nur eins herauszupicken“, sagt der Pressesprecher von „in.Stuttgart“ über den neuen Veranstaltungskalender. Er persönlich freut sich besonders auf den Auftritt von Elton John am 11. Mai in der Schleyer-Halle, auf die französische Chanson-Sängerin Zaz am 25. Februar in der Porsche-Arena und auf Herbert Grönemeyer am 16. März in der Schleyer-Halle. „Ich höre Grönemeyers Musik seit Beginn seiner Karriere“, verrät Klopfer.

Wer jetzt hofft für diese Konzerte noch Karten zu ergattern, den muss Klopfer enttäuschen: „Die Konzerte von Herbert Grönemeyer und Elton John sind ausverkauft.“ Genau so wie die Comedy-Shows von Luke Mockridge am 16. und 17. Mai. Glück könnten einige noch beim Konzert von Udo Lindenberg haben. „Er gibt zwei Konzerte in der Schleyer-Halle. Für den 6. Juli gibt noch ein paar Karten“, sagt er. Jedoch handele sich dabei oft um einzelne Plätze.

Auf dem Cannstatter Wasen stehen dieses Jahr keine großen Konzerte unter freiem Himmel an. „Das ist aber nichts Ungewöhnliches“, betont Klopfer. Es gebe Saisons, in denen keine Open-Air-Touren auf dem Plan stehen. Dafür findet auf dem Wasen wie immer das Frühlingsfest vom 20. April bis zum 12. Mai und das Volksfest vom 27. September bis zum 13. Oktober statt. „Nicht zu vergessen sind auch der Weltweihnachtscircus und Harald Wohlfahrt’s Palazzo“, ergänzt der Pressesprecher. Und anstatt eines Open-Air-Konzertes gibt es auf dem Gelände in Bad Cannstatt eben ein Open-Air-Fest: das Kesselfestival, das am 1. und 2. Juni eine Mischung aus Musik, Sport und Unterhaltung bietet.

Für Konzert-Fans, die sich nicht in stickige Hallen zwängen wollen, stehen auch einige Veranstaltungen im Freien auf dem Programm: Wie zum Beispiel auf der Freilichtbühne auf dem Killesberg. Am 1. September hat der deutsche Musiker Dieter Thomas Kuhn die Konzert-Saison auf dem Killesberg mit einem Konzert beendet, am 24. Mai eröffnet er sie wieder. Außerdem wird das Stuttgarter Kammerorchester am 7. Juli auf der Freilichtbühne auftreten und auch beim Lichterfest am 13. Juli ist dort einiges geboten.

Klopfer ist zufrieden mit dem diesjährigen Veranstaltungskalender. „Tolles Jahr, tolle Künstler“, sagt er.

Info Weitere Details zu den Veranstaltungen gibt es auf www.in.stuttgart.de.