Veranstaltung Das historische Volksfest kommt wieder

Stuttgart / Jürgen Schmidt

Im vergangenen Herbst feierte das historische Volksfest in Stuttgart erfolgreich Premiere, nun soll es zur Dauereinrichtung werden. Darüber war sich der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats auch ohne formellen Beschluss einig.

Das nächste historische Volksfest wird es allerdings erst im Jahr 2022 geben. Denn die Kommunalpolitiker verständigten sich darauf, für die Veranstaltung einen Vier-Jahres-Turnus einzuführen. Damit stelle man die Verbindung zum landwirtschaftlichen Hauptfest her, das ja die Wurzel für das heutige Volksfest auf dem Wasen sei, sagte Stuttgarts Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister, Michael Föll (CDU). Die Leistungsschau auf dem Wasen findet ebenfalls alle vier Jahre statt, das nächste Mal 2022. Sowohl Föll als auch die Ausschussmitglieder meinten, man müsse das historische Volksfest „rar halten“, um so dessen Anziehungskraft zu bewahren. Im vergangenen Jahr kamen rund 600 000 Gäste in acht Tagen auf den Schlossplatz, um den etwas anderen Rummel mit historischen Fahrgeschäften und Buden aus 130 Jahren Volksfestgeschichte zu besuchen.

Es gibt aber noch einen anderen Grund für den Vier-Jahres-­Turnus: das Geld. Eine Million Euro koste eine Veranstaltung etwa, erklärte Christian Eisenhardt von in.Stuttgart. Davon könne die städtische Veranstaltungsgesellschaft aber nur eine halbe Million stemmen – und das nur alle vier Jahre. Würde das Fest alle zwei Jahre stattfinden, müsste die Stadt 1,5 Millionen Euro zuschießen, bei vier Jahren nur 500 000 Euro, rechnete er vor.

Keine Verlegung auf den Wasen

Einig ist man sich in Stuttgart nun auch darüber, dass der Rummel wieder auf dem Schlossplatz stattfinden soll. SÖS/Linke-plus hatten eigentlich eine Verlegung auf den Wasen erreichen wollen, bei einem vierjährigen Turnus könne man aber damit leben, sagte der Stadtrat Hannes Rockenbauch. Zudem ließ sich die Fraktionsgemeinschaft davon überzeugen, dass das Ambiente auf dem Schlossplatz wesentlich zum Erfolg des Festes beigetragen habe.