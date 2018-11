Carsharing Car2go flexibilisiert den Mietpreis

Stuttgart / dgr

Der Carsharing-Anbieter Car2go ändert seine Preisstruktur. Die Änderung tritt an diesem Donnerstag in Kraft. Künftig wird es flexible Preise für verschiedene Tageszeiten und Gebiete geben. In Zeiten und an Orten, wo die Autos besonders gefragt sind, steigen die Preise. Bei wenig Nachfrage, wird die Fahrt günstiger. Diese Flexibilität soll soll die Verfügbarkeit der Fahrzeuge in stark nachgefragten Gebieten erhöhen, erläutert Firmensprecher Nikolai Worms.

In Suttgart reicht die Spanne von 24 bis 39 Cent pro Minute, kündigt die Daimlertochter an. Die 500 Elektrosmart kosten von 24 bis 34 Cent. Teurer sind die 50 elektrisch betriebenen B-Klasse-Mercedes. Hier geht die Spanne von 31 bis 39 Cent. Bisher war beim Smart der Einheitspreis von 29 und beim Mercedes der Preis von 34 Cent in der Minute fällig. Ist ein Auto erst einmal gemietet, bleibt der Preis, der auf der Car2go-App angezeigt wird für diese Fahrt konstant.

An Tagen mit Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt gilt laut Worms der günstige Einheitspreis von 24 Cent.