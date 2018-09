Volksfest Bundespolizei sperrt Bahnhof

Stuttgart / Melissa Seitz

Das erste Wasenwochenende in Stuttgart ist vorbei. Knapp eine Millionen Besucher strömten auf das Festgelände. Doch vor allem die Menschenmassen am Samstag machten der Polizei zu schaffen. „Nach dem Spiel des VfB ging gar nichts mehr“, berichtet Stephan Widmann, Pressesprecher der Polizei Stuttgart. Zusätzlichen zu den Wasenbesucher stürmten noch Fußballfans in Richtung Bahnhof.

Drei Stunden lang wurde der Cannstatter Bahnhof im Einbahnstraßenkonzept abgesperrt. Wer auf den Wasen wollte, musste die Unterführung durch den Hinterausgang in Richtung Volksfest verlassen. Wer zur Bahn wollte, musste einmal um das Bahnhofsgebäude herumlaufen und den Haupteingang benutzen. „So konnte wir vermeiden, dass sich Stau bildet“, erzählt Daniel Kroh, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Kurzzeitig wurde der Bahnhof sogar komplett gesperrt. Auch auf den Straßen reihte sich ein Auto an das nächste. Erst am späten Abend entspannte sich die Verkehrslage.

Auf dem Wasen selbst ist laut Widmann alles relativ friedlich verlaufen. „Natürlich haben die Kollegen immer etliches zu tun“, sagt er. Aber abgesehen von Körperverletzungsdelikten und Diebstählen sei nichts Größeres passiert.