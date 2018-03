Büromarkt 2017 Büroflächen so knapp wie lange nicht

Stuttgart / eb

Die Flächen werden knapper, die Mieten steigen: Was für den Stuttgarter Wohnungsmarkt stimmt, trifft auch auf den Büromarkt zu. Die Spitzenmiete in diesem Segment stieg einem aktuellen Bericht der E & G Real Estate GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart zufolge im vergangenen Jahr auf 24,30 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent. Die Steigerungsrate bei der Durchschnittsmiete im gesamten Stadtgebiet (Leinfelden-Echterdingen eingerechnet) war mit 6,2 Prozent auf nun 13,70 Euro pro Quadratmeter sogar noch höher.

Warum die Nachfrage nach Büroflächen nochmals gestiegen ist, erklärt Ines Aufrecht, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, mit der Neuorientierung in der Automobilbranche, die nun auf den Ausbau von Elektromobilität und autonomem Fahren setzt. Dadurch sei ein Trend zu flexiblem, projektbezogenen Arbeiten ausgelöst worden. Unternehmen setzten auf Start-ups und Ideenschmieden, die für Projektphasen Büros benötigten.

Die Leerstandsquote ist dadurch zuletzt auf einen historisch niedrigen Wert von 2,1 Prozent gesunken, was die Wirtschaft, die nach Büros im urbanen Umfeld sucht, bemängelt. Vor allem in der Innenstadt gebe es kaum noch zusammenhängende Flächen, sagt Ines Aufrecht. Die Randlagen rückten deshalb in Zukunft wohl verstärkt in den Fokus.