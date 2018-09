Demonstration Breites Bundnis auf schmaler Basis

Stuttgart / Daniel Grupp

Um auch in Stuttgart einen autofreien Tag durchzusetzen, haben am Sonntag verschiedene Initiativen zu einer Demonstration auf der B 14 aufgerufen. Je ein Protestzug ging vom Neckartor und vom Marienplatz zur Straße vor der Oper, wo sich nach 15 Uhr bei der Abschlusskundgebung mehrere Redner für das Anliegen stark machten. So führte Reiner Weigand seinen mehrfach erprobten Rap „Nehmt ihnen die Welt aus der Hand, ehe sie verbrannt“ auf. Für die beiden Demozüge musste die Stadtautobahn immer wieder gesperrt werden. Vor allem aus Richtung Schwanenplatztunnel bildete sich ein etwa 1,5 Kilometer langer Stau, berichtet der Einsatzleiter der Polizei, Ralf Perrey. In Gegenrichtung, wo die Bundesstraße nur kurzzeitig dicht war, sei die Lage entspannter gewesen.

Ein breites Bündnis aus 18 Gruppierungen, vom Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs bis zur Organisation „Verkehrswende jetzt“ hatte dazu aufgerufen, einmal im Jahr generell auf das Auto zu verzichten. Es zeigte sich aber, dass die Basis schmaler ist, als das breite Bündnis vermuten lässt. Polizist Perrey schätzt, dass zur, in diesem Jahr, fünften Demo auf der B 14 etwa 450 Teilnehmer gekommen sind. So kam es, dass die am Sonntag immer heftiger werdenden Böen mehr Wind machten als die Redner. Auch bei den Vorgängerveranstaltungen war das Interesse eher verhalten.

„Ich bin nicht enttäuscht“, meint Peter Erben von der Bürgerinitiative Neckartor. „Ich hatte nicht mehr erwartet.“ Die Demo, bis zu 2000 Teilnehmer waren angekündigt, soll ein Appell an Verwaltung und Gemeinderat sein, sich beim autofreien Tag in der Mobilitätswoche anderen europäischen Kommunen anzuschließen. Aus Erbens Sicht verweigert die Stadt den Einsatz ihrer Ressourcen, um so einen Tag zu organisieren. Dass dies aber möglich sei, habe der Abschlusstag der Deutschlandtour gezeigt, als für die Radfahrer die Innenstadt weitgehend für Autos abgeriegelt war.