Feuer Brandserie geht weiter

Remseck am Neckar / dgr

Unbekannte haben bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht auf Mittwoch an zwei Orten insgesamt drei Holzstapel in Brand gesteckt. Zusammen gingen nach Angaben der Polizei etwa 47 Raummeter Holz in Flammen auf. In der selben Nacht brannte auch bei Weinstadt-Strümpfelbach (Rems-Murr-Kreis) ein Stapel mit etwa zehn Festmeter Holz.

Damit setzt sich eine Serie fort, die am 24. Oktober begonnen hat. An laut Polizei 26 Tatorten sind Holzstapel in Brand gesteckt worden. Die meisten Brände, nämlich 19, wurden im Rems-Murr-Kreis gelegt, berichtet Rudolf Biehlmaier vom Polizeipräsidium Aalen. Der Kreis Ludwigsburg ist erstmals betroffen, weitere Stapel brannten schon im Kreis Esslingen und in Stuttgart. Die meisten Tatorte liegen in einem Umkreis rund um Fellbach. Ob es sich immer um denselben Täter handelt, ist offen.