Filderstadt-Bonlanden Brand im Kellerraum

Filderstadt-Bonlanden / swp

In einem bewohnten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Bonlanden ist es am Neujahrstag zu einem Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war kurz nach 14.30 Uhr ein elektrisches Kochgerät in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räumlichkeiten verhindert werden. Es wurden lediglich das Inventar und der Kellerraum in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Während der Löschmaßnahmen musste die Ringstraße zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.