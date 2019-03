Geothermie Böblingen: Experten mildern Bohrschaden

Von Raimund Weible

Beifall für die Landesgeologen bei einer Informationsveranstaltung von Landkreis und Stadt in Böblingen: Die rund hundert Bürger in der Mensa der Kaufmännischen Berufsschule zeigten sich zufrieden mit dem, was die Wissenschaftler alles über die Bodenhebungen herausfanden. Ursache für die Schäden an den etwa 200 Häusern waren fehlerhafte Bohrungen für Erdwärmesonden. Zwei Wohngebiete sind davon betroffen. Für das Hebungsgebiet Nord war den Geologen der Nachweis schon gelungen. Jetzt gaben sie bekannt, dass auch die Hebungen im Gebiet Süd zweifelsfrei eine Folge unsachgemäß ausgeführter Bohrungen waren.

Über undichte Ringräume der insgesamt 17 zwischen 2006 und 2008 angelegten Sonden war Grundwasser in den Untergrund geflossen. Die dort anliegende Anhydrit-Schicht verwandelte sich durch die Wasserzufuhr in Gips und dehnte sich aus. Dadurch hob sich das Gelände innerhalb von mehreren Jahren um bis zu einem halben Meter. In den betroffenen Häusern bildeten sich Risse. Auch technische Einrichtungen erlitten Schäden.

Wasserzufluss wurde gestoppt

Eine weitere Neuigkeit, die Professor Jörg-Detlef Eckhardt und seine Kollegen Clemens Ruch und Rupert Prestel vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) in Freiburg bekannt gaben: Die Bemühungen der beauftragten Firmen, die Hebungen zu stoppen, waren erfolgreich. Die Spezialisten dichteten die Sonden wie schon im betroffenen Staufen (Breisgau) mit Zement ab. Durch die Injektionen wurde der Wasserzufluss gestoppt, der Boden hebt sich nur noch zwischen 0,5 bis 1 Millimeter pro Monat – zuvor waren es 3,1 bis 4,8 Millimeter pro Monat. „Wir haben ein starkes Stück Arbeit geschafft“, resümierte LGRB-Abteilungspräsident Eckhardt.

Erschwert wurden die Sanierungsarbeiten durch schiefe Bohrungen. Zwischen Ansatz- und Endpunkt der bis zu 130 Meter tiefen Bohrlöcher waren seitliche Abweichungen von bis zu acht Metern entstanden. Probleme machte auch die Entstehung des Sulfats Thaumasit, das die Abdichtung der Bohrlöcher verhinderte. Zwischenzeitlich unterbrach das Landesamt deswegen die Sanierungsarbeiten. „Wir mussten erst ein Verfahren entwickeln“, sagte Ruch. Es wurde eine Methode gefunden, mit der das Thaumasit ausgespült werden konnte.

Reparatur nicht in Sicht

Unklar bleibt nach der Darstellung der Geologen, wie lange dieser Hebungsprozess noch andauern wird. Er wurde bisher lediglich verlangsamt. Man wissen jedoch nicht, wie viel Wasser sich noch in den problematischen Schichten befinde. Abpumpen könne man das nicht, erklärte Ruch. So ist offenbar der Zeitpunkt noch nicht gekommen, mit der Sanierung der Häuser zu beginnen. „Da gibt es von uns kein Startsignal“, erkärte Ruch, „das muss jeder Hausbesitzer selbst entscheiden.“

Bisher unterschieden die Behörden in Böblingen zwischen einem Hebungsgebiet Nord und einem Hebungsgebiet Süd. Nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler gibt es innerhalb des Gebiets Süd zwei „sich zeitlich und räumlich überlappende“ Hebungszentren. Dass man es mit zwei Zentren zu tun hat, ist von Bedeutung für die Versicherung. Die Allianz hat laut Landrat Roland Bernhard pro Gebiet eine Deckungssumme von fünf Millionen Euro zugesagt. Erkennt der Konzern drei Hebungsgebiete an, sind 15 Millionen Euro statt zehn Millionen Euro fällig. „Jetzt sind die Dinge reif dafür, mit der Allianz ins Gespräch zu kommen“, sagte Bernhard, „wir sind guter Dinge, dass wir eine hohe Schadensregulierung erreichen.“

Beim Hebungsgebiet Nord hat sich gezeigt, dass die Sanierung 6,7 Millionen Euro kosten wird. Das bedeutet, dass der Schaden voraussichtlich durch die Versicherung nicht gedeckt wird. Damit die privaten Hauseigentümer eine hohe Entschädigungsquote erlangen können, will die öffentliche Hand mit ihren Ansprüchen zurücktreten.

Eine Zusage für einen so genannten Rangrücktritt liegt bereits vom Land und der Kommune für das Hebungsgebiet Nord vor, für den südlichen Teil sei eine solche Vereinbarung in Vorbereitung, teilte der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) mit. Er rechnet damit, dass sein Gemeinderat zustimmt.