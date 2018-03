Stuttgarts Partymeile Weniger Raser auf der „Theo“

Stuttgart / dl

Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße auf Stuttgarts Partymeile ist gesunken.

Die Stadt sieht erste Erfolge im Kampf gegen Raser an der Theodor-Heuss-Straße. „Die Zahl der Verstöße ist immer noch zu hoch, aber sie zeigt uns, dass die Anlagen ein wichtiges Mittel sind, um die Menschen vor der motorisierten Vergnügungsszene zu schützen“, sagt der Leiter der Verkehrsüberwachung, Joachim Elser. Im Mai 2016 wurden an Stuttgarts Partymeile zwei stationäre Blitzer installiert. 2017 lösten sie pro Tag 265 Mal aus, 2016, wo sie nur 223 Tage in Betrieb waren, waren noch 352 Verstöße pro Tag registriert worden. Die Partymeile bleibt im stadtweiten Vergleich jedoch ein Hotspot: Von 321 365 Überschreitungen passierten 96 604 an der „Theo“.