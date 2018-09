Klimawandel Bauern nicht alleine lassen

Stuttgart / Uwe Roth

Mit einem kleinen Festakt hat die Stadt Stuttgart am Samstag das Jubiläum zum 100. Landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. König Wilhelm I. hatte am 28. September 1818 zum ersten Treffen der Bauern aus Württemberg an das Neckarufer geladen. Dass das Wetter damals wie heute ähnlich strahlend gewesen sein soll, ist wohl nicht die einzige Parallele zur Gegenwart, wie die Redner betonten.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach über den Anlass für das erste Hauptfest: Nach den schweren Hungerjahren zwischen 1811 und 1816 sollte die landwirtschaftliche Schau nicht nur ein Fest zu Ehren des Bauernstands sein, sondern vor allem ihrem Schaffen innovative Impulse geben. Tatsächlich nahmen die Bauern Neuheiten mit auf ihre Höfe und konnten ihre Produktion steigern. „Was damals ein Vulkanausbruch verursachte, ist heute der Klimawandel, der die Landwirte vor Herausforderungen stellt“, sagte Kuhn. Ähnlich vorausschauend wie vor 200 Jahren müsse das Land handeln, damit die Landwirtschaft auf die Hitzeperioden reagieren können.

Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) erinnerte an das Jahr ohne Sonne. Kälte und Dauerregen hätten nicht nur Elend gebracht, sondern viele Württemberger aus ihrer Heimat vertrieben. In der Fremde hätten diese Menschen Aufnahme gefunden. „Es ist daher heute für uns ein Gebot der Menschenwürde, dass wir Flüchtlingen helfen, die um ihre Unversehrtheit fürchten müssen“, sagte der Politiker.

Der Landwirtschaftsminister sprach in Vertretung des Grünen-Ministerpräsidenten und nutzte dessen Abwesenheit, um Verständnis für Verbraucher zu zeigen, die auf Fleisch nicht verzichten wollen. „Wir sollten uns nicht von Dritten sagen lassen, was wir essen müssen“, sagte Hauk. Es müsse Schluss sein mit der Gängelei der Landwirte, die selbst für ihre Arbeit Verantwortung tragen könnten. Nachholbedarf sieht der Minister aber bei der Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte.