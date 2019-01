Hobby Bartfans mit Haut und Haaren

Leinfelden-Echterdingen / Caroline Holowiecki

Ob lang und spitz, kurz und borstig oder ausladend buschig – Hauptsache bärtig! Der Verein „Belle Moustache“ mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) widmet sich „des Mannes schönsten Stückes“. So bezeichnet der Vorsitzende Jürgen Burkhardt den Gesichtsbewuchs. Und der 61-Jährige muss es wissen. „Ich habe alle Titel auf nationaler und internationaler Ebene in der Regel mehrfach“, sagt der amtierende Bart-Vizeweltmeister. Und er ist nicht der einzige erfolgreiche Behaarte unter den knapp 100 Mitgliedern, die aus dem Raum Stuttgart dem Land, aber auch dem Rest von Deutschland und sogar dem Ausland stammen.

Seit 2002 gibt es den Verein, in dem Männer ihre intensive Beziehung zu ihren Schnauzern, Ziegen- oder Vollbärten ausleben können. Die Mitglieder tauschen beim Stammtisch Tipps zu Styling aus, denn „Bartträger sind, wenn sie nicht gerade zum Barbier gehen, oft auf sich allein gestellt“, so Jürgen Burkhardt.

Außerdem richten sie Veranstaltungen aus. Im März steht unter anderem ein Bartworkshop an, am 6. April dann die süddeutsche Bartmeisterschaft in Worms, und am 30. September sucht der Club beim Hofbräu-Brauereifest den „schönsten Bart im Ländle“. Sogar einen Song hat „Belle Moustache“. „Wir lieben unser‘n Bart“ heißt die haarige Hymne, von Jürgen Burkhardt geschrieben und mit Studiomusikern eingespielt.

Der Vorsitzende weiß: Bärte sind in, und sie wirken anziehend. Sein Prachtexemplar – Spannweite: 1,70 Meter – dreht er sich täglich zu großen Rädern auf, für Wettbewerbe formt er zum Beispiel eine Gitarre daraus. Fremde wollen anfassen oder Fotos schießen. Er lacht. „Bartspitzen sind wie Antennen, man sendet was aus.“

Info Der Club „Belle Moustache“ tritt bei der Stuttgarter Urlaubs-Messe CMT auf: Am 12. Januar ab 13 Uhr im Atrium und ab 15.15 Uhr auf der SWR-Bühne, dann wieder am 20. Januar ab 12.30 Uhr im Atrium und ab 16.30 Uhr auf der SWR-Bühne.