Sanierung Barockschloss wird aufgehübscht

Von Uwe Roth

Im opulenten Schlafzimmer von König Friedrich I. reichen die Gerüste bis unter die Decke. Spezialisten sind am Werk. Der Teil der privaten Gemächer im Barockschloss Ludwigsburg ist seit Anfang des Monats für Besucher geschlossen. Im August ziehen Restauratoren in die Wohnräume von Königin Charlotte Mathilde ein. Insgesamt ein Jahr ist der sogenannte Neue Hauptbau Baustelle, um die Schlossführungen einen Bogen machen werden. Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser Baden-Württemberg, verspricht, dass die Besucher trotz der Teilschließung während einer Führung noch genug zu sehen bekommen.

Nach der Wiedereröffnung im Frühjahr 2020 werden die königlichen Räume in neuer Optik „den Vergleich mit ähnlichen Schlössern in St. Petersburg, London oder Paris nicht mehr zu scheuen brauchen“, sagte Hörrmann bei der Vorstellung des Jahresprogramms. Ziel der vom Land finanzierten 4,6 Millionen Euro teuren Aktion ist, die Räumlichkeiten in den Originalzustand von 1810 zu bringen. „Dann wird das Schloss als Sommerresidenz wieder zu erkennen sein“, erläuterte Konservatorin Patricia Peschel einen wichtigen Aspekt der Neugestaltung.

Wenn das Königspaar in der warmen Jahreszeit von Stuttgart nach Ludwigsburg übersiedelte, erwartete es dort einen Barockgarten und ein mit Blumen üppig geschmücktes Schloss. 40 Vasen kommen wieder an ihren früheren Platz. Befüllt werden sie allerdings nicht mit echten Pflanzen, sondern mit Imitaten aus Seide. „Die Räume werden viel heller und persönlicher gestaltet sein“, kündigte Hörrmann an.

„Wir gehen davon aus, dass das Schloss ab 2020 national und international ganz anders wahrgenommen wird, nicht nur in der Fachwelt“, so Peschel. Es sei ein wohl europaweit einmaliger Glücksfall, dass das Inventar 200 Jahre unversehrt überstanden habe. Möbel, Gemälde und alle beweglichen Gegenstände seien wild verteilt gewesen. Während einer neunjährigen Recherchearbeit gelang es der Kuratorin, die über 100 Objekte ihren Originalstandorten zuzuordnen.

Es werden in den kommenden Monaten nicht nur Möbel hin- und hergerückt und Gemälde umgehängt. Vieles wird und wurde bereits restauriert. „Es hat sich ein großer Konservierungsstau gebildet“, stellte die Kuratorin fest. Von manchem Objekt habe Staub aus den vergangenen zwei Jahrhunderten entfernt werden müssen.

Besonders Textilien, wie der Baldachin über den königlichen Betten, die noch im originalen Zustand seien, hätten die Restauratoren herausgefordert. „Hätten sie den Baldachin einfach so von der Decke geholt, wäre der Stoff ihnen in den Händen zerbröselt.“ So habe viel theoretische Vorarbeit geleistet werden müssen, bevor die Experten Hand anlegen konnten, berichtete Peschel.

Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung, hofft, mit zahlreichen Sonderführungen die Besucherzahl zu halten. Dazu wird es Baustellenbesichtigungen geben, um die ganz Neugierigen bei der Stange zu halten.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg widmen das Jahr 2019 dem Themenjahr der deutsch-französischen Freundschaft unter dem Motto „Ziemlich gute Freunde“. Auch in Ludwigsburg gibt es dazu Veranstaltungen. So erläutert eine Schlossführerin in zahlreiche Führungen, wie Kaiser Napoleon Württemberg zum Königreich machte. Eine weitere Führung ist „Württemberg und Frankreich – Zeugnisse einer 600-jährigen Beziehung in Schloss Ludwigsburg“ gewidmet. Eröffnet wird das Jahresprogramm am Samstag, 16. März, mit dem „Frühlingserwachen“. Die Museen sind dann bis Mitternacht geöffnet.