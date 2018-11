Unterhaltung Balanceakt auf Riesenbällen

Stuttgart / Raimund Weible

Das Lieblingswort der Zirkusdirektorin ist „atemberaubend“. Das meint sie manchmal ironisch, aber meist trifft die Beschreibung zu. Was die jungen Darstellerinnen auf der Bühne des Friedrichsbau-Varietés vorführen, ist beeindruckend und löst beim Publikum begeisterte Reaktionen aus, und der Applaus ist dann auch, wie die Direktorin sagt, einfach „atemberaubend“.

Der Circus Circuli hat Premiere gefeiert mit seinem Stück „Zimt & Zauber“ und die nächste folgt am kommenden Sonntag. Das klingt paradox, ist es aber nicht: Der Circus Circuli der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft hat mit zwei Compagnien ein Stück eingeübt, das sich um eine selbstverliebte Trapezkünstlerin mit dem Namen Henriette Käsekuchen dreht. In der Compagnie 2, die als erste Premiere feiern durfte, übernimmt die 15-jährige Lea Augustinovic diese komische Rolle.

Jungs sind in der Unterzahl

Ihren Mitspielerinnen – Jungs sind absolut in der Unterzahl – gelingt ein fabelhafter Auftritt. In eineinhalb Jahren haben gut 20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 20 Jahren schwierige Kunststücke eingeübt. Sie balancieren auf Riesenbällen und auf der Slackline, sie kurven mit Einrädern über die Bühne, zeigen Luftakrobatik an Tüchern und Hebefiguren. Und zum Finale gelingt der Truppe eine wunderbare Pyramide aus Menschen.

Das Stück lebt aber auch aus den komischen Einlagen. Clowns stolpern mit Besen über die Bühne und freuen sich, wenn sie Schmutz finden. Sie stören die Direktorin – gespielt von der 16-jährigen Isabell Manske – bei ihren Ansagen. Das schrille Fräulein Käsekuchen besteht auf ein schöneres Kostüm. Ein verliebtes Paar irrlichtert über die Bühne. Gespielte kleine Missgeschicke erheitern das Publikum, und über die echten Missgeschicke sehen die Zuschauern großzügig hinweg.

Doch bei diesem Unternehmen „Zimt und Zauber“ ist vor allem der Weg das Ziel. Die Kinder und Jugendlichen lernen, sich für ein Projekt voll und ganz einzusetzen. Sie haben auf vieles andere verzichtet, um sich dann in den Vorstellungen die Bestätigung einzuholen. Ein Prozess zur Persönlichkeitsentwicklung.

Im Publikum sitzen viele Verwandte, die staunen, was die Darstellerinnen alles können. Auch Henriette Käsekuchen kriegt schließlich die Kurve. Es gehört zur Erzählung, dass sie zuerst vor lauter Angst eine klägliche Figur macht an ihrem Turngerät. Aber dann, als sie endlich das passende Kostüm bekommt, brilliert sie mit drei anderen Mädchen am Trapez.

Info „Zimt & Zauber“ wird im Friedrichsbau-Varieté bis 10. Februar jeweils an Sonntagen um 11 und um 14 Uhr aufgeführt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 17 Euro.