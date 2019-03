Anlaufstelle Bahnhofsmission: Rettungsinsel im Menschenmeer

Von Tilman Baur

In Stuttgart regnet es. Schlecht für die Gruppe der Sinti und Roma, die im Schlossgarten hausen. Einige von ihnen haben sich deshalb an einen der Tische in der Bahnhofsmission gesetzt, deren Quartier in der Bahnhofshalle zwischen Mittel- und Nordausgang liegt. Sie unterhalten sich, wärmen sich auf, trinken Tee. „Sie kommen regelmäßig“, sagt Renate Beigert. Seit neun Jahren leitet sie die katholische Hilfsorganisation und hat in all der Zeit viel erlebt.

Trotz der Routine, die zwangsläufig einkehrt, geht ihr und den Ehrenamtlichen vieles nah. Das Schicksal der jungen Sinti und Roma zum Beispiel. Gerade einmal zwei Jahre sind die Jüngsten, die in die Station kommen. Oft malen sie dann Bilder. Nach einer halben Stunde müssen die Menschen aber wieder raus. Die Mitarbeiter versuchen, die Gruppen klein zu halten. „Wenn viele Leute hier drin sind, trauen sich andere weniger, reinzukommen“, so Beigert. Man sei aber für alle da.

100 Menschen oder „Kontakte“, wie Beigert sagt, kommen im Schnitt täglich vorbei. Manche mehrmals. Die Bandbreite ist groß: Asylbewerber, Frauen in Not, psychisch Kranke, Obdachlose, Suchtkranke. Mittlerweile sind zwei Schwarzafrikaner da, einer aus Guinea, einer aus Somalia. Sie kommen gerade von der Altersschätzung im Jugendamt. Die Beamten glauben, dass sie älter als 18 sind. Deshalb müssen sie weiter nach Karlsruhe zur Landeserstaufnahmestelle (LEA). In der Bahnhofsmission warten sie, bis ihr Zug abfährt, ein Ehrenamtlicher wird sie begleiten.

Am Nebentisch sitzt ein junger Mann mit Down-Syndrom. Auch ihn wird später jemand zum Zug begleiten. Neben der Funktion als Anlaufstelle ist die Reisehilfe das zweite Standbein der Einrichtung. So begleiten Mitarbeiter zum Beispiel Sehbehinderte, Menschen mit Handicap oder Senioren zum Zug und helfen ihnen beim Einstieg. Darüber hinaus betreuen sie allein-reisende Kinder im Rahmen von „Kids on Tour“, einer Kooperation mit der Deutschen Bahn.

Die „ganze Bandbreite des Lebens“ finde hier statt, sagt Sozialpädagogin Beigert. Genau das gefalle ihr noch immer an ihrem Beruf, auch wenn er oft herausfordernd sei, nicht planbar, mitunter auch traurig und dramatisch. Wenn alle Mitarbeiter im Einsatz sind und eine Krisenintervention ansteht, zum Beispiel: Lebensmüde Menschen in verzweifelten Lagen, medizinische Notfälle, Frauen, die aus einer Gewaltsituation geflohen sind. Traurig seien auch die Schicksale vieler Osteuropäer, die in der Landwirtschaft, der Gastronomie oder der Pflege ohne Vertrag arbeiteten und oft keinen Lohn bekämen. „Ich hätte nicht gedacht, wie viele Menschen in Deutschland ausgebeutet werden“, sagt die Leiterin der Hilfsorganisation.

In der Bahnhofsmission hilft man mit einfachen, aber wirksamen Mitteln: einer Tasse Tee, Gastfreundschaft, einem Gespräch. Manchmal reichen diese Dinge aber nicht aus, es kommt zu Konflikten. „Die Menschen haben teilweise andere Erwartungen daran, was möglich sein müsste“, sagt Renate Beigert. Großer Leidensdruck oder Sprachbarrieren machten mitunter aggressiv. Zu Handgreiflichkeiten komme es zum Glück selten, Beleidigungen seien indes an der Tagesordnung.

Insgesamt sei der Bahnhof ein spannender Ort, die Mission ein Seismograf für gesellschaftliche Entwicklungen, so Beigert. Die steigende Zahl psychischer Erkrankungen hat man hier früher als anderswo zur Kenntnis genommen, und auch die Auswirkungen der Flüchtlingskrise spürte man hier deutlicher. Die Linie des Seismografen schlägt jedenfalls aus, findet Renate Beigert: „Die Zahl der Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten hat zugenommen.“