ÖPNV Bahn feilt weiter an leuchtendem Wegesystem

Stuttgart / Melissa Seitz

Wer an Gleis 2 in Bad Cannstatt schon mal in die S-Bahn eingestiegen ist, kennt sie, die kleinen bunten Lichter auf dem Boden. Sie sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern erfüllen einen sinnvollen Zweck. Fährt eine S-Bahn ein, zeigen sie, wie lang der Zug ist, wo er hält und in welchem Bereich sich Fahrgäste besser nicht aufhalten sollten. Ganz nach dem Motto: „Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.“ Das Projekt der S-Bahn Stuttgart und des Verbands Region Stuttgart nennt sich „Leuchtende Bahnsteigkante“ und wurde im Februar 2018 ins Leben gerufen.

Ziel ist es, durch die Lampen auf dem Boden im eng getakteten S-Bahn-Verkehr Zeit zu sparen. Doch bringt die leuchtende Bahnsteigkante wirklich etwas? Lässt sich dadurch vermeiden, dass es zu Verzögerungen beim Einsteigen kommt und dadurch auch zu Zugverspätungen? „Ein Fazit können wir noch nicht ziehen“, sagt ein Stuttgarter Bahnsprecher.

An dem anfangs 400 000 Euro teurem Pilotprojekt werde weiterhin gefeilt. „Anfangs haben wir durch die Leuchten angezeigt, wo sich eine S-Bahn-Tür öffnet“, berichtet er. Inzwischen sei diese Idee wieder verworfen worden. „Die einsteigenden Fahrgäste halten sich trotzdem immer im Treppenbereich auf und blockieren den Weg für aussteigende Gäste.“ Außerdem lohne es sich nicht die Position der S-Bahn-Türen kenntlich zu machen. Schließlich sei die Distanz zwischen den Türen sowieso sehr gering.

Die Idee, durch Lichtsymbole die Menschen über das komplette Bahngleis zu verteilen, ging also nicht auf. Aus diesem Grund arbeitet die Bahn zusammen mit den involvierten Firmen an dem Leuchtsystem. Inzwischen befinden sich rote Lichter im Treppenbereich und dort, wo der Zug endet. „Hier sollten Fahrgäste nicht stehen“, erklärt der Bahnsprechen. Grüne Leuchtioden markieren den Teil des Bahnsteigs, an dem sie sich aufhalten können.

Ein Ende des Projekts ist nicht in Sicht, es ist auf unbestimmte Zeit verlängert. Die involvierten Akteure haben nämlich noch einige Aufgaben auf ihrer Agenda: „Die kleinen Leuchtpunkte werden von Fahrgäste nicht immer sofort wahrgenommen, sie sollen durch Leuchtstreifen ersetzt werden.“ Außerdem wird an einer Methode gearbeitet, um die Fahrgastauslastung in den Waggons per Lämpchen sichtbar zu machen. Sie sollen zeigen: „Dieser Abteil ist voll, nutzen sie den nächsten.“