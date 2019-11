Als sogenannter „Brezel-Drive-In“ hat ein Schalter bei der Bäckerei Schulze in Urbach (Rems-Murr-Kreis) im Sommer landesweit für Aufsehen gesorgt. „Dabei haben wir das nie gesagt“, meint Julian Schulze, der gemeinsam mit seinem Bruder Philipp und seinem Vater Theophil den Familienbetrieb in dritter Generation führt. In dem Bäcker-Drive-In gibt es nämlich viel mehr als nur Brezeln. Kunden können zum Beispiel auch einen Coffee to go oder ein Fleischkäs-Brötchen kaufen.

Morgens ein Kaffee, am Mittag ein Snack

Die erste Einrichtung dieser Art im Rems-Murr-Kreis wird gut genutzt. Frühmorgens kommen Pendler und Handwerker und bestellen gerne einen Kaffee und eine Butterbrezel. Um die Mittagszeit holt sich mancher einen Snack. Und nachmittags kaufen die Mütter mit ihren Kindern, die meist auf dem Rücksitz sitzen, ein. Laut Schulze ist den ganzen Tag über starker Betrieb.

Die Idee war es, eine bequeme Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Der Gedanke an Publicity lag ihnen dabei fern, wie Schulze betont. Der innovative Bäcker legt Wert auf bodenständiges Handwerk. Teiglinge, Backmischungen und Aromastoffe haben bei ihm nichts zu suchen. Verwendet wird nur unbehandeltes Mehl von der Schwäbischen Alb. Die Teige bekommen genügend Zeit, um ihr Aroma zu entwickeln.

Vor der Umsetzung des Drive-Ins haben sich die Schulzes auch Beispiele andernorts angeschaut – auch in der Schweiz. Inspiriert worden sind sie nicht zuletzt von einem Bäcker-Kollegen in Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg. Die im Jahr 1893 gegründete Bäckerei Nestel hat schon 2013 in ihrem neu gebauten „Café N“ im nahe gelegenen Beilstein im Kreis Heilbronn einen Drive-In-Schalter eingerichtet. Genauso wie in Urbach ist auch der Familienbetrieb Nestel in seiner Region Vorreiter.

Bequemes Angebot zieht Kunden an

Beide sind mit der Resonanz der Kunden äußerst zufrieden. Ständig fahren Autos vor, schnell bildet sich eine Schlange. „Wenn etwas angenehm ist, dann wird es auch angenommen“, fasst Julia Nestel die Erfahrung zusammen. So wirbt die Bäckerei mit dem Slogan „Im Schlafanzug Brötchen holen“. Vorfahren, am Schalter die Bestellung aufgeben und bezahlen, dafür muss man sich nicht in Schale werfen. Die Verkaufsleiterin sieht zudem Vorteile für Gehbehinderte. „Wir wollen es den Kunden so bequem wie möglich machen.“