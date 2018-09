Gemeinderat Ausschuss untersucht Klinik-Skandal

Stuttgart / Daniel Grupp

Mit einem Ausschuss, der die Akten sichtet, will der Stuttgarter Gemeinderat mögliche Versäumnisse der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der International Unit des Klinikums ans Licht bringen. Die Einsetzung des Gremiums soll der Gemeinderat an diesem Donnerstag beschließen. Dabei werde das Augenmerk auf Pflichtverletzungen und Missmangement fallen. Wichtig sind auch die Umstände um den Aufhebungsvertrag mit dem ehemaligen Geschäftsführer des Klinikums Ralf-Michael Schmitz. Die Vereinbarung hat nach Darstellung der Stadt ein Volumen von 900 000 Euro. Damit sollten die rechtliche Risiken einer Kündigung vermieden werden, betont Finanz- und Klinikbürgermeister Michael Föll (CDU). Martin Körner (SPD) und Matthias Oechsner (FDP) sind der Ansicht, dass der Deal die Stadt mehr kosten wird. Zudem soll auch die Rolle Fölls und seines Vorgängers Werner Wölfle (Grüne) durchleuchtet werden.

Neun der zehn Mitglieder des Ausschusses sind inzwischen von ihren Fraktionen und Gruppen benannt. Nur die vier Nachfolger der inzwischen zerbrochenen AfD-Fraktion tun sich schwer. Bernd Klingler (BZS 23) schlägt seinen Mitstreiter, den Arzt Heinrich Fiechtner, vor. Eberhard Brett (AfD), gerade im Krankenstand, möchte aber selbst in den Ausschuss. Sollte in der heutigen Ratssitzung auch nur ein Mitglied sein Einvernehmen verweigern, wird in der folgenden Gemeinderatssitzung per Wahl über die Zusammensetzung abgestimmt werden, erläuterte Föll im Verwaltungsausschuss.