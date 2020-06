Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Darüber informierte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer nicht öffentlichen Sondersitzung den Innenausschuss im Landtag.

Damit sind es nun 26 Tatverdächtige nach den Krawallen am Wochenende. Zudem sei die Ermittlungsgruppe von 40 auf 75 Personen erweitert worden.

Acht Verdächtige in Untersuchungshaft