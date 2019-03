Themen in diesem Artikel Thailand

Die ersten Monate in Deutschland hat Jatuporn Praiwan als katastrophal empfunden. Nachdem sie ihren Mann in Singapur kennengelernt hatte, kam sie im Jahr 2012 nach Stuttgart. Die Thailänderin wunderte sich, dass „die Leute hier nicht immer so freundlich sind“. Aber das Schlimmste für sie war das kalte und nasse Klima. Längst hat sie sich daran gewöhnt. Auch Deutsch spricht sie inzwischen perfekt. Die Sprache hat sie während ihrer vierjährigen Ausbildung zur Altenpflegerin gelernt. Nach zwei Jahren im Beruf hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und das thailändische Restaurant „River Kwai“ im Stuttgarter Süden eröffnet.

Ein Jahr lang hatte die 33-Jährige nach Räumen gesucht. In der Böblinger Straße ist sie fündig geworden. Sie erneuerte teilweise das Mobiliar und startete im Sommer 2018. Über den Gastraum wacht ein Buddha auf dem Kachelofen. Weil die Resonanz bisher so gut war, will Praiwan das einfach eingerichtete Lokal noch einmal gründlich renovieren.

Die Rezepte hat die Gastronomin, die schon in Thailand ein kleines Restaurant betrieben hat, von zu Hause mitgebracht. Kochen hat sie bei ihrer Mutter gelernt. Auf der Karte stehen Gerichte aus West-Thailand. Aus der dort gelegenen Provinz Kanchanaburi am Fluss Kwai stammt Praiwan. Das Gebiet ist weltbekannt geworden durch den Film „Die Brücke am Kwai“. Typisch für die dortige Küche ist der Fisch Tilapia in allen Variationen, sei es frittiert, gedämpft oder gebraten, und vor allem Gaeng, was thailändisch für Curry steht. Mit der Schärfe geht Praiwan vorsichtig um.

Gefragt sind Currys, wie Gaeng Daeng, das ist rotes Thai Curry mit Kokosmilch, das je nach Fleisch 13,90 oder 14,90 Euro kostet. Auf der Karte findet sich für jeden Geschmack etwas, ob es Gerichte mit Ente, scharf gewürzter Salat aus gehacktem Entenfleisch (14,90), Fisch und Meeresfrüchte sind oder gebratener Reis mit Hühnerfleisch (11,90). Das Mittagsmenü liegt zwischen 7,50 und 9,90 Euro. Eine besondere Spezialität ist die hausgemachte und mit einer Prise Salz zubereitete Bananeneiscreme mit Johannisbeerpüree.