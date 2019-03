Der Raclettegrill, der den Schrank blockiert. Das Viermannzelt, das seit dem Campingtrip in der Garage verstaubt. Die Bohrmaschine, die damals für dieses eine Loch gebraucht wurde und seither herumliegt. Das Badminton-Set, das alle paar Jahre für zwei Stunden heraus gekramt wird. Jeder hat etwas im Keller oder auf dem Dachboden, das nur sehr selten benötigt wird und einst ein Heidengeld gekostet hat. Im Stuttgarter Westen kann man sich diese Dinge bald borgen.

In der Lerchenstraße eröffnet am 15. März um 18 Uhr der erste Leihladen der Landeshauptstadt. Vorbilder gibt es bereits in Berlin, in Karlsruhe oder Heidelberg. Betrieben wird der Stuttgarter Ableger vom Verein „Teilbar“, der sich das Deins-Meins-Unser-Prinzip auf die Fahnen schreibt. „Es geht darum, dass Dinge nicht unnötig produziert und Ressourcen geschont werden. Jedes Mal, wenn eine Sache weniger produziert wird, ist das gut für die Umwelt und das Klima“, erklärt das Mitglied Tomislav Knaffl. Zudem hebt er hervor: „Wer teilt, spart Geld.“

Bestückt wird der Leihladen mit Sachspenden. „Es haben schon viele gesagt, dass sie Sachen im Keller haben, die sie euphorisch gekauft und dann nur einmal benutzt haben“, erklärt er. Angedacht sind die Kategorien Werkzeug, Haushalt, Freizeit und Kinder. Ein Schlitten ist schon da, ein Ventilator, eine Gitarre. Sie werden samt Fotos auf der überarbeiteten Homepage eingepflegt, dort kann man sie nach Bedarf reservieren, „wie in der Bücherei“, sagt Tomislav Knaffl. Wer etwas auf Zeit mitnehmen will, muss sich registrieren. Bis auf einen frei wählbaren Jahresbeitrag und ein Pfand bei wertvollen Artikeln soll das Ganze kostenlos sein, denn „eine Miete ist etwas Trennendes zwischen uns und dem Nutzer. Es soll ein Mitmach-Laden sein“.

Nach der Eröffnung wird Tomislav Knaffl von Montag bis Freitag von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr im Leihladen stehen. Möglich macht das eine Förderung über Klimagelder des Bundesumweltministeriums. Über die wird zwei Jahre lang eine Koordinationsstelle finanziert, danach soll es ehrenamtlich weitergehen, sagt Tomislav Knaffl. Ihm und den Mitstreitern von „Teilbar“ geht es darum, dass die Idee Schule macht. In anderen Kommunen, aber auch in Hausgemeinschaften. Er sagt: „Ich habe die Vision, dass das Teilen in unser wirtschaftliches Verhalten übergeht.“

Info Mehr Details zu dem Verein

„Teilbar“ gibt es auf www.teilbar.eu.