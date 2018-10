Stuttgarter Ballett Aufbruch in die Konvention: Premiere im Stuttgarter Ballett

Zweimal „Ekstase“ im Kunstmuseum

Im November ist das Stuttgarter Ballett auf Japan-Tournee. Danach wird die Compagnie „Shades of White“ diverse Male im Stuttgarter Opernhaus tanzen, davon sieben Mal in der letzten Dezemberwoche sowie am 3. Januar, zwei weitere Vorstellungen folgen erst wieder am 16. und 20. Juli. Dafür gibt’s im Unterschied zu den Oktober-Aufführungen noch Karten. Am 30. November und am 1. Dezember zeigt das Stuttgarter Ballett als Kooperation mit dem Kunstmuseum in der „Ekstase“-Ausstellung ein partizipatives Tanzprojekt.