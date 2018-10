Forschung Aufarbeitung der Kolonialzeit im Linden-Museum

Stuttgart / Lena Grundhuber

Gehen Bibel und Peitsche aus dem Linden-Museum nun zurück nach Namibia? „Die Frage müssen Sie den Entscheidungsträgern stellen“, sagt Museumschefin Inés de Castro. Sie will nicht abwehren, nur klarstellen: Die Entscheidung, ob Raubkunst zurückgegeben wird, trifft nicht ein Museum, sondern die Politik. Den Vorstoß der Wissenschaftsministerin, eine rechtliche Grundlage für Rückerstattungen an die Herkunftsländer zu schaffen, findet de Castro nämlich „außerordentlich positiv“ – schließlich habe Deutschland bisher kaum Kulturgut aus kolonialzeitlichen Kontexten restituiert.

Außer den Namibia-Objekten und zwei menschlichen Schädeln aus Australien gebe es derzeit keine Rückforderungen an ihr Haus, sagt die Museumsleiterin. Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass in den Herkunftsländern oft gar nicht bekannt ist, was in Europa überhaupt so alles lagert.

Deshalb wolle das Linden-Museum 2020 endlich mit einem ersten Teil der Objekte online gehen, sagt Inés de Castro. Was das Wissen um die Herkunft der Dinge angeht, herrscht Nachholbedarf, das hat ein Forschungsprojekt mit der Universität Tübingen gezeigt. 25 400 Objekte wurden untersucht, die nur aus drei Ländern stammen – Namibia, Kamerun und dem Bismarck-Archipel – und längst nicht ausgeforscht sind. Um die Provenienz seiner insgesamt 160 000 Stücke zu untersuchen, hat das Museum 1,7 Stellen, bezahlt von Land und Bundeskulturstiftung.

Viel Nachholbedarf

Aktuell ist das Haus auch mit seinen knapp 80 Benin-Bronzen im Gespräch: In einer Gruppe mit acht anderen europäischen Museen hat man sich mit Nigeria verständigt, einige der einst von den Briten geraubten Bronzen in Benin City auszustellen. Allerdings nur als Leihgaben – was heftige Kritik hervorrief: „Wer stiehlt jemandes Auto und verleiht es dann zurück?“, fragte etwa Afrika-Experte Jürgen Zimmerer. „Der Benin-Dialog läuft abgekoppelt von der Frage der Restitution, er schließt sie nicht aus“, meint dagegen Inés de Castro. Alle Objekte aus Europa wegzugeben, könne auch nicht die Lösung sein: „Ich glaube, wir täten besser daran, uns mit der kolonialen Geschichte auseinanderzusetzen.“

Ihr Credo: Austausch, Transparenz, Offenheit – und: „Bei Dingen, die nach heutigen Gesichtspunkten aus einem extrem verwerflichen Kontext stammen, sollten wir aktiv werden. Aber das können wir nicht alleine tun.“ Damit sind wir zurück bei der Politik.