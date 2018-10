Familie Auf den Fersen des Ganoven

Von Melissa Seitz

Da wäre man gern noch einmal Kind. Mit einer Laterne in der Dunkelheit Feenkraut suchen, die Sandspur eines Bösewichts zu seinem Versteck verfolgen oder ein Steckbrief erstellen, damit der Räuber bald gefasst wird: Für die neue Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“ im Alten Schloss in Stuttgart hat sich das Kindermuseum etwas Besonderes einfallen lassen.

Langeweile ist hier ein Fremdwort. Infotafeln mit langen Texten sucht man in der neuen Ausstellung vergeblich. Auf der 4000 Quadratmeter großen Fläche gibt es aber einiges zu entdecken. Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren können sich nämlich an die Fersen des Räuber Hotzenplotz heften. Denn der Gauner aus Otfried Preußlers Werk hat die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen – das Lieblingsstück der alten Dame muss schnell wiedergefunden werden. Mit Kasperl und Seppel geht es für die kleinen Besucher auf Räuberjagd.

Geschenk für Preußler

Die Idee für die Kinderausstellung kam Bärbel Dorweiler, der Geschäftsführerin des Thienemann-Esslinger Verlags. „Normalerweise kooperieren wir mit Schulen oder Büchereien. Über die Zusammenarbeit mit dem Jungen Museum haben wir uns deswegen besonders gefreut“, sagt Dorweiler. Ähnlich begeistert ist Cornelia Ewigleben, Direktorin des Landesmuseums Stuttgart. „Das ist eine Ausstellung zum Verlieben“, erzählt sie. Es stecke viel Liebe zum Detail in jedem einzelnen Raum. „Ich hoffe, Preußler sitzt auf einer Wolke, schaut hinab und freut sich“, sagt die Museums-Direktorin. Die Ausstellung ist so etwas wie ein Geschenk für Preußler. Er hätte in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag gefeiert.

Dass in der Ausstellung viel Liebe zum Detail steckt, sieht man. Die Räume sind dem Buch nachempfunden. Beim Gang durch die Geschichtsetappen verfolgt man nicht nur das Geschehen, man ist Teil davon. Die Höhle von Räuber Hotzenplotz ist düster, in kalten Farben gehalten und in einer Nische können Kinder das Versteck des Ganoven nachbauen. Die Stube der Großmutter lädt zum Verweilen ein. Das Zauberschloss von Petrosilius Zwackelmann wirkt mit seinen abgedunkelten Fenstern mysteriös. Wo man hinschaut, gibt es etwas zu entdecken.

18 Monate hat es von der Idee bis zur fertigen Ausstellung gebraucht. Dabei kamen auch diejenigen zu Wort, für die die Ausstellung veranstaltet wird: „Wir haben Kinder nach Anregungen, Verbesserungsvorschlägen und Ideen gefragt“, erzählt Christoph Fricker, der zuständig für die Konzeption der Ausstellung ist. „Und ich kann Ihnen sagen: Kinder sind furchtbar ehrlich.“ Ab 20. Oktober bis 23. Juni 2019 können Familien die Welt des Räuber Hotzenplotz erkunden. Während des Ausstellungszeitraums werden Workshops, Theateraufführungen und Lesungen angeboten.